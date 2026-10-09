Le chiot était en train de se noyer : un pêcheur se jette à l'eau et commence un massage cardiaque

En Thaïlande, un pêcheur a secouru un chiot en train de se noyer dans un lac avant de le réanimer grâce à un massage cardiaque, comme le montre une vidéo bouleversante.

Un sauvetage héroïque !

Une récente vidéo montre comment un pêcheur thaïlandais est parvenu à sauver in extremis un chiot qui a failli se noyer en lui prodiguant un massage cardiaque alors qu’il était inanimé, rapporte le magazine People.

Un chiot se noie dans un lac

Les images ont été capturées par un homme qui promenait son chien près d’un lac à Roi Et, à environ 512 kilomètres au nord-est de Bangkok.

Il a alors été interpellé par un pêcheur qui lui a demandé de l’aide avant de désigner quelque chose qui flottait dans l’eau. D’abord, le sauveteur a pensé qu’il s’agissait d’un poisson et a même essayé de l’attirer avec un appât. Problème : la créature ne réagissait pas.

Crédit Photo : Thairath TV via AP

Face à cette situation, le promeneur a commencé à filmer avec son téléphone portable. En utilisant le zoom de son appareil pour mieux voir, il a distingué ce qui était en réalité un chiot sans défense.

Pire encore : l’animal semblait sur le point de se noyer. Il se trouvait également trop loin du rivage pour être atteint sans danger.

Un pêcheur le sauve et le réanime grâce à un massage cardiaque

Malgré les risques, le pêcheur n’a pas hésité à plonger pour venir en aide au toutou. La vidéo montre le bon samaritain saisir le chiot et le maintenir au-dessus de la surface pour garder sa tête hors de l’eau.

Une fois sur la terre ferme, l’animal avait l’air inconscient. Le Thaïlandais l’a de nouveau pris dans ses bras et lui a fait un massage cardiaque dans l’espoir de le ranimer.

Pendant environ 40 secondes, la boule de poils n’a montré presque aucun signe de mouvement. Puis, elle a commencé à remuer, s’est remise sur ses pattes et a secoué son pelage mouillé.

Crédit Photo : Thairath TV via AP

La suite après cette vidéo

Une scène similaire avec un éléphanteau

En dépit de sa mésaventure, le chiot semblait avoir retrouvé la forme. Il s’est ensuite dirigé vers le chien de l’homme qui a filmé le sauvetage. Les deux canidés se sont reniflés, marquant peut-être le début d’une nouvelle amitié.

Crédit Photo : Thairath TV via AP

En décembre 2020, une scène similaire s’est produite dans la province orientale de Chanthaburi, en Thaïlande.

Au moment des faits, un secouriste a sauvé un éléphanteau heurté par une moto alors qu’il traversait la route avec le reste de son troupeau.

L’homme n’a pas hésité à prodiguer un massage cardiaque au mammifère blessé pendant dix minutes. Heureusement, le jeune pachyderme a repris connaissance.