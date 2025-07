Elle recueille 100 chiens testés dans des laboratoires pour leur éviter l'euthanasie

En 2020, Olivia Hellin a créé son association pour venir en aide aux chiens testés dans des laboratoires. En cinq ans, elle a déjà sauvé la vie de 100 chiens.

Olivia Hellin est la fondatrice de l’association et refuge “I love my dog” basé à Saubrigues, dans les Landes. Depuis cinq ans, cette amoureuse des animaux vient en aide aux chiens utilisés dans les laboratoires. Avant cela, elle était habituée à garder des chiens quand leurs propriétaires partaient en vacances. En 2020, elle a décidé de se lancer en créant son propre refuge sur un terrain de cinq hectares.

Depuis qu’elle a commencé son action, Olivia Hellin a sauvé 100 chiens Beagles. Cette race est généralement utilisée dans les laboratoires en France ou aux États-Unis en raison de sa docilité et sa douceur. De nombreux produits sont testés sur les chiens comme les produits ménagers et leurs antidotes, les médicaments, les vaccins ou encore les prothèses. Chaque année, entre 3 000 et 4 000 chiens sont utilisés dans des laboratoires en France.

Crédit photo : I love my dog - Pension et refuge pour chiens heureux / Facebook

Un refuge pour les chiens

Si certains chiens réussissent à survivre aux tests, ils peuvent être euthanasiés par la suite. C’est à ce moment-là qu’Olivia Hellin intervient afin de leur sauver la vie. Malheureusement, ces chiens ont très peu confiance en l’homme puisqu’ils ont été victimes de mauvais traitements et détenus dans de mauvaises conditions.

“Ils ne sont pas caressés, ils sont isolés les uns des autres alors que la race beagle est une race de chiens qui aime énormément vivre en meute et qui a besoin de socialiser avec les autres. Ici, dès leur arrivée, je les lâche en liberté pour qu’ils ne soient pas punis en cages, après l’avoir déjà été toute leur vie”, a expliqué Olivia Hellin à France 3.

Crédit photo : I love my dog - Pension et refuge pour chiens heureux / Facebook

Le refuge d’Olivia est un véritable havre de paix pour les chiens qui peuvent profiter de canapés pour faire la sieste, d’objets à mastiquer et de beaucoup de terrain pour se dépenser. Ce refuge a été financé par Olivia, qui reçoit également des dons des bénévoles et des sponsors.

“Ce sont des sacrifices qui n’en sont pas vraiment car je suis parfaitement alignée avec mes idées et mes ambitions pour le refuge. Je suis heureuse et à ma place entourée de tous ces chiens. Ils étaient destinés à l’euthanasie, après avoir déjà beaucoup souffert. C’est très gratifiant de leur offrir une nouvelle vie et un avenir”, a confié Olivia.

Aujourd’hui, plus de 600 laboratoires continuent d’effectuer des expériences sur les animaux en France. En cinq ans, Olivia a réussi à sauver 100 chiens issus de laboratoires, et 70 d’entre eux ont trouvé une famille. Par chance, elle n'est pas la seule à agir pour sauver les Beagles. En 2022, la SPA d'Orgeval a proposé d'adopter des Beagles sauvés de laboratoires. Une nouvelle vie pour ces chiens.