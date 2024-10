En pleine forêt, ils découvrent de mystérieuses boules sous un arbre, mais sont choqués en s'approchant

Aux États-Unis, un couple a décidé de se promener dans les bois. Près du sentier, les randonneurs ont alors découvert une dizaine de petites boules sous un arbre, qui ont totalement changé le déroulé de leur journée.

Le 10 septembre dernier, un couple de randonneurs est allé se promener dans une forêt du Missouri, aux États-Unis, pour prendre un bon bol d’air frais au cœur de la nature. Sur le chemin, les randonneurs ont remarqué quelque chose d’inhabituel : près du sentier, sous un arbre, se trouvaient plusieurs petites boules.

Crédit photo :Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Curieux, le couple s’est approché et a découvert avec surprise qu’il s’agissait de 10 petits chiots. Près d’eux se trouvait leur mère. La chienne, manifestement épuisée, était allongée près de ses petits. Peureuse, elle n’a pas cherché à les défendre et fuyait simplement les randonneurs du regard.

Un sauvetage réussi

Face à cette découverte, le couple a tout fait pour venir en aide à cette famille. En prenant son temps, il a réussi à gagner la confiance de la chienne et a pu transporter tout ce petit monde dans sa voiture. Les randonneurs se sont rendus au refuge le plus proche, le Stray Rescue of St Louis (SRSL). Sur place, la chienne et ses petits ont reçu tous les soins nécessaires.

Crédit photo : Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Si la mère était épuisée et montrait des signes sévères de malnutrition et de déshydratation, les 10 petits chiots étaient en bonne santé, à la grande surprise des vétérinaires. Pendant qu’ils cherchaient une famille d’accueil pour adopter la famille, les sauveteurs ont baptisé la tribu en donnant à chaque chiot le nom d’un golfeur professionnel.

Quelques jours plus tard, une femme s’est présentée au refuge pour adopter l’ensemble de la famille, saine et sauve.