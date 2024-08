À 88 ans, elle survit seule pendant 4 jours dans une forêt et se lie d'amitié avec un renard

En Italie, une femme âgée de 88 ans a vécu un véritable enfer. Malgré ses blessures et son âge avancé, elle a réussi à survivre 4 jours, seule en forêt.

C’est une histoire qui finit bien. Giuseppina Bardelli est une Italienne âgée de 88 ans. Le mercredi 21 août, elle a décidé d’aller cueillir des champignons à Monterecchio, un petit village de montagne, en compagnie de son fils, Sergio.

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu puisque l’octogénaire a perdu son fils de vue et s’est égarée dans la forêt. En plus de cela, elle a fait une mauvaise chute de 2 mètres en tombant dans un ravin. Giuseppina s’est cassé deux côtes et s’est perforé un poumon.

Inquiet de ne pas retrouver sa mère, Sergio a rapidement donné l’alerte concernant sa disparition et un important dispositif de recherche a été mis en place. Et ce n’est que dimanche, soit 4 jours après la disparition de Giuseppina, que cette dernière a été retrouvée.

"Elle était cachée dans un ravin profond, rempli de haute végétation. Elle ne pouvait pas nous voir et nous ne pouvions pas la voir. Les choses ont tourné favorablement dimanche matin, alors que les secours songeaient à abandonner l’opération" (Silvio Rizzeli, un pompier)

Elle survit pendant 4 jours

Pendant 4 jours au milieu de la forêt, Giuseppina a réussi à survivre malgré ses blessures. Pour cela, elle a bu de l’eau de pluie qu’elle trouvait dans des flaques et dormait sous des arbres ou en se couvrant de végétation. L’Italienne s’est même liée d’amitié avec un... renard pendant ces 4 jours.

Curieux, l’animal s’est approché d’elle à plusieurs reprises et elle a commencé à lui parler.

Finalement, Giuseppina a pu rejoindre sa famille saine et saune. L’octogénaire a été transportée à l’hôpital et se porte désormais très bien. De son côté, Sergio est très reconnaissant et tient à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour retrouver sa mère.