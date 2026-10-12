« J'ai choisi de me battre » : en pleine lune de miel, elle frappe à mains nues l'hippopotame qui tenait son mari dans sa gueule

En pleine lune de miel au Botswana, un couple a été attaqué par un hippopotame lors d’un safari. N’écoutant que son courage, la femme s’est jetée sur l’animal pour tenter de sauver son mari.

Un voyage de noces a tourné au cauchemar pour Sam et Anna McKee, un couple d’Américains. Alors que les jeunes mariés participaient à un safari, ils ont été attaqués par un hippopotame, l’un des animaux les plus dangereux pour l’homme, rapporte People.

En dépit du danger, la femme n’a pas hésité à intervenir pour secourir son époux, emprisonné dans les mâchoires du pachyderme.

Dans un entretien accordé à Good Morning Britain, diffusée ce vendredi 9 octobre, Anna McKee raconte ce terrible incident.

Un voyage de noces vire au drame au Botswana

Les faits remontent au mois de septembre 2025. À l’époque, Sam et Anna McKee, originaires de Port Angeles, à environ 130 km de Seattle, étaient partis au Botswana pour leur lune de miel.

Les deux tourtereaux s’étaient mariés dix jours plus tôt, au bord de la mer, au Portugal. À leur arrivée en Afrique, ils ont embarqué à bord d’un mokoro, une embarcation traditionnelle creusée dans un tronc d’arbre, en compagnie d’un guide, pour un safari dans le delta de l’Okavango.

« Avant de partir, des guides nous ont montré un hippopotame au loin et nous ont prévenus que l’eau était profonde à cet endroit. Ils nous ont dit que nous ne passerions pas par là », a expliqué Sam, 31 ans.

Le hic ? Le bateau a fini par dériver vers la zone profonde que le couple et le guide souhaitaient éviter.

Le trentenaire a alors entendu un énorme bruit d’éclaboussures et de grognements. En se retournant, il a aperçu l’hippopotame, la gueule ouverte, qui fonçait sur l’arrière du mokoro.

L’attaque s’est déroulée à la vitesse de l’éclair : Sam a reçu un coup venant de la gauche. Dans la foulée, l'animal a saisi le jeune homme par le torse avant de l’entraîner sous l’eau.

Elle repousse l’hippopotame à mains nues

De son côté, Anna a elle aussi été projetée dans l’eau en raison de la violence de la charge. Même son de cloche pour le guide.

Interrogée par le média britannique, la jeune femme raconte s’être sentie désorientée en refaisant surface.

Elle a alors découvert que son compagnon était allongé dans la gueule de l’hippopotame. C’est à ce moment-là qu’elle est passée en mode survie.

« J’ai choisi de me battre. À cet instant, mes pensées étaient confuses : ce n’est pas réel, ça ne peut pas arriver, Sam est mort, il est en train de mourir », se souvient-elle.

Elle a serré le poing, s’est précipitée vers le prédateur et a commencé à le frapper. Ce dernier a fini par relâcher Sam avant de reculer.

Anna a saisi cette occasion pour aider son mari à rejoindre la rive, alors que l’hippopotame risquait de revenir à la charge.

Selon Sam, il a découvert l’acte héroïque de son épouse plus tard. Une fois sorti de l’eau, il s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus bouger les jambes.

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Le couple reconnaissant d’être en vie

Pour la deuxième fois, Anna a cru qu’elle allait perdre l’homme de sa vie, tant ses blessures étaient graves.

En raison de retards techniques, Sam a dû attendre plus de 13 heures avant de recevoir des antidouleurs et 18 heures avant d’être transporté dans un hôpital d’Afrique du Sud, pays voisin.

À son arrivée, il a subi une opération abdominale d’urgence et s’est fait poser vingt agrafes sur le torse. Il a également reçu des perfusions au niveau du cou et des bras, d’une sonde d’alimentation et il a dû être placé sous assistance respiratoire.

Après toutes ces épreuves, Sam s’en est sorti. Aujourd’hui, il ne souffre plus que de quelques «douleurs et courbatures».

« C’était absolument horrible sur le moment, mais nous avons beaucoup de raisons d’être reconnaissants », a confié Anna.

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