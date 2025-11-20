Il cryogénise son épouse décédée pour 30 ans... mais retrouve l'amour deux ans après

En Chine, un homme ayant fait cryogéniser le corps de sa défunte épouse suscite la polémique en entamant une relation avec une nouvelle partenaire.

Un scénario digne d’un film de science-fiction. Un Chinois qui a cryogénisé le corps de son femme décédée s’est attiré les foudres de la toile.

La raison ? Il est en couple avec une nouvelle femme alors que son ancienne compagne est conservée dans l'azote liquide.

En signe de dévotion, Gui Junmin, 57 ans, a fait le choix de congeler le corps de sa défunte épouse après son décès des suites d’un cancer du poumon en 2017, à l'âge de 49 ans, faisant d’elle la première personne cryogénisée de Chine.

À l’époque, le quinquagénaire a signé un accord de 30 ans avec l’Institut de recherche en sciences de la vie Shandong Yinfeng. Il prévoyait ainsi de retrouver sa dulcinée à l’expiration de ce contrat, espérant que son cancer en phase terminale ne serait plus incurable grâce aux progrès de la médecine.

La cryogénisation (aussi appelée cryonie) est une procédure consistant à conserver un corps sans vie « dans l’azote liquide, à des températures très basses », dans l’espoir de le « ressusciter ultérieurement », détaille le magazine Futura.

Il retrouve l’amour deux ans plus tard

Aujourd’hui, Gui Junmin se retrouve au cœur d’une polémique. Dans une récente interview accordée au média chinois Southern Weekly, il a révélé avoir entamé une relation avec une nouvelle partenaire, avec qui il vient d’emménager.

Ce dernier a vécu seul pendant deux ans, avant de retrouver l’amour en 2020, après être tombé malade.

Cette année-là, il a été victime d’une violente crise de goutte qui l’a immobilisé pendant deux jours. Au cours de cette période, il s’est rendu compte qu’il ne supportait plus la solitude.

Peu après, il a commencé à fréquenter sa compagne actuelle, Wang Chunxia. Une relation qu’il qualifie « d’utilitaire ».

« Elle n’a pas encore conquis mon cœur (…) Elle ne pourra jamais remplacer ma femme. Je ne peux pas oublier le passé, mais je dois quand même aller de l’avant », a-t-il expliqué.

Wang Chunxia est désormais son aide-soignante, car il a besoin d'aide même pour traverser la rue depuis qu'il a subi une opération.

Une relation qui fait débat

Comme le précise la BBC, qui relate cette histoire, les déclarations de Gui Junmin ont déchaîné les passions sur le réseau social chinois Weibo.

Dessus, certaines personnes l’accusent de «polygamie émotionnelle» et d’avoir agi « de manière égoïste pour satisfaire ses besoins ». Face aux critiques, le principal concerné se dit prêt à les encaisser.

« J’ai la conscience tranquille, alors pourquoi devrais-je avoir peur », a-t-il confié.

L’homme avait déjà été critiqué dans le passé pour sa décision de congeler sa femme. Un utilisateur de Weibo avait alors déclaré :

« Que fera-t-il si sa femme ressuscite après 30 ans ? Ou bien, lorsque sa femme se réveillera, il ne sera plus en vie et elle se retrouvera seule, confrontée à un monde nouveau et inconnu ».

En revanche, plusieurs commentateurs du réseau social ont exprimé leurs sympathie envers Gui Junmin, soulignant le temps écoulé depuis que sa femme avait été placée dans la chambre cryogénique. D’autres ont déclaré comprendre son raisonnement.

Une personne a écrit :

« Le passé est le passé, et les vivants doivent continuer à vivre ».

Une autre a indiqué :

« Cet homme est une personne honnête et bonne. Tout d'abord, il devait beaucoup aimer sa femme décédée, sinon il n'aurait pas voulu préserver un dernier vestige de sa mémoire grâce à la cryogénie (…) ».

Avant d’ajouter :

« Les êtres humains sont des êtres émotionnels, et il est normal que les gens développent des sentiments à travers leurs interactions avec les autres, il n'est donc pas surprenant qu'il ait trouvé une nouvelle compagne. La vie continue, mais sa femme décédée occupe toujours une place dans son cœur ; ces deux choses ne sont pas contradictoires ».

