Ils filment un loup en chasse dans le massif savoyard, un spectacle rare

Dans le massif des Cerces, un groupe de skieurs en randonnée a eu la chance incroyable d’assister à un spectacle rare, qu’ils ont pu filmer. Celui d’un loup en chasse derrière une trentaine de chamois.

Ce n’est un secret pour personne, les loups sont de plus en plus présents sur le territoire français. S’ils restent discrets et rarement observables dans la nature, il peut arriver qu’on en rencontre.

Un phénomène rare, “une rencontre inattendue” pour ce groupe de six skieurs partis en randonnée dans le massif des Cerces le 17 mars dernier. L’un d’eux a en effet filmé un véritable spectacle naturel où l’on voit un loup solitaire prendre en chasse une harde d’une trentaine de chamois.

“C’est rare de pouvoir assister à ça” confie l’un des randonneurs auprès de France 3 Auvergne Rhône-Alpes. Ils ont été témoins de la scène alors qu’ils faisaient une pause : “Nous étions approximativement arrivés au niveau du Plan d’Orient et nous avions la crête de Lâcha en face de nous, lorsque nous avons pris un moment pour changer nos peaux de phoques et boire un coup”.

Il poursuit : “On a alors aperçu la harde de chamois au loin et on a vu un canidé en contrebas. On a pensé que c’était un loup, mais on ne s’était pas imaginé qu’il était déjà en traque. Après une dizaine de minutes, on a vu de l’agitation. Le loup était en chasse.”, témoigne-t-il.

Il a alors sorti son téléphone pour capturer ce “moment hors du temps” qui a duré une quinzaine de minutes, avant que les protagonistes de cette scène passent de l’autre côté de la crête : “C’était un loup solitaire, nous n’en avons pas aperçu d’autres. Au bout d’un moment, il est parvenu à diviser la harde.”.

Si sur les images que l’on peut voir sur YouTube, on ne voit qu’un loup solitaire, il est possible que d’autres loups soient “postés en embuscade”, selon Thierry Dacko, accompagnateur en montage et passionné des loups, interrogé par France 3.

“Ce n’est pas parce que l’on ne voit qu’un loup, qu’il est forcément seul. Il peut très bien y avoir un ou plusieurs autres loups postés en embuscade et qui se trouvent en dehors du champ de vision des skieurs. Mais des tentatives individuelles existent. D’autant plus que nous sommes en période de dispersion : les jeunes loups quittent leur meute pour coloniser d’autres territoires.”, explique-t-il.

Il rappelle que ce genre de scène de prédation est très courant mais ce qui est extraordinaire, “c’est que des gens ont pu assister à ce spectacle”.

“Le loup déclenche la course poursuite sur la harde en espérant en isoler un, ce qu’il réussit à faire durant quelques instants. La harde s’est volontairement éclatée pour perturber la poursuite du loup. On remarque que les chamois qui ne sont plus poursuivis, s’arrêtent ou continuent plus paisiblement ou se mettent en sécurité sur une hauteur tout en restant sur leur garde. Le chamois isolé réussit à garder le loup à distance grâce à ses capacités de course et d’agilité pour rejoindre une partie du groupe.”, décrypte-t-il.