La chasse bientôt interdite le dimanche ? 8 Français sur 10 y sont favorables

En ce jour où s’ouvre le Salon de la Chasse, la Fondation Brigitte Bardot dégaine un sondage commandé à l’Ifop, publiant une estimation du rapport qu’ont les Français à l’égard de cette activité.

Deux mois après la fin de la saison, les chasseurs se retrouvent sur l’île Aumône, située sur la Seine, entre Mantes-la-Jolie et Limay, du 28 au 31 mars dans le cadre du Salon de la Chasse. Un événement qui regroupe près de 5 000 marques, 400 exposants et plus de 45 000 visiteurs sur les quatre jours.

Crédit photo : Le Parisien / Philippe de Poulpiquet

De son côté, la Fondation Brigitte Bardot est alors passée à l’offensive en publiant un sondage commandé à l’Ifop. L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, à travers un questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 6 mars dernier.

Parmi les enseignements de cette enquête, on y décèle d’abord le ressenti des personnes sondées. Par exemple, 62% des Français déclarent ne pas se sentir en sécurité lorsqu’ils se promènent dans la nature en période de chasse. Une proportion plus importante pour les personnes issues de communes rurales (59%) et encore plus chez les femmes (71%).

Dans l’idée de trouver des solutions à ce problème, 82% des personnes sondées se disent favorables à ce que le dimanche devienne un jour non chassé. Un chiffre qui a augmenté de quatre points par rapport à une précédente enquête publiée en 2021.

Crédit photo : iStock

Par ailleurs, 76% des participants au sondage se disent favorables à la réduction de la durée de la période de chasse, à partir du 1er octobre au 31 janvier. Actuellement, elle est fixée entre début septembre et fin janvier.

Un sondage très anti-chasse

À l’initiative de ce sondage, Brigitte Bardot continue de faire la guerre aux chasseurs, exprimant son dégoût auprès de BFMTV :

“Pour moi la chasse, c’est complètement obsolète, démodé, on en est encore à tuer des petits oiseaux pour le plaisir de tuer, c’est dégueulasse, on vit une époque dangereuse, et on continue à vouloir tuer les animaux, c’est scandaleux”.

Crédit photo : Guillaume Gaffiot / Bestimage

Parmi d’autres thématiques abordées par le sondage, on retrouve également la question de la souffrance animale. 72% des personnes interrogées sont favorables à l’abolition de la chasse à courre et ils sont même 76% chez les 18-24 ans.

67% des Français estiment enfin que les politiques ne sont pas soucieux d’améliorer la condition animale, et ils sont même 70% à le penser parmi les issus de communes rurales.

Crédit photo : iStock

Ce sondage intervient également après un scandale dans l’Orne, où un cerf a été tué par des chasseurs dans la propriété de Luc Besson, qui s’y étaient introduits lors d’une chasse à courre. Cette pratique, en particulier, est la cible prioritaire de Brigitte Bardot, que celle-ci souhaite faire abolir le plus rapidement possible, elle qui est devenue nonagénaire l’année dernière.

Pour les curieux qui voudraient découvrir, le Salon de la Chasse est ouvert au public jusqu'au lundi 31 mars, sous forme de pass à la journée pour la modique somme de 15 euros. Il existe également un pass deux jours pour 25 euros et l'accès est gratuit pour les moins de 12 ans...