États-Unis : une caméra de surveillance capture le moment précis où une meute de loups pose majestueusement

Il est déjà difficile pour un photographe expérimenté d’immortaliser un animal en train de prendre la pose, alors capturer toute une famille face à l’objectif est une chance incroyable.

Crédit : Wolf Conservation Center

Cela a pourtant été le cas, grâce à une caméra de sentier installée par le Wolf Conservation Center (WCC), une organisation à but non lucratif, basée dans South Salem, dans l'État de New York, et dont l’objectif principal est de protéger les loups. La photo en question montre les six membres d’une meute de loups gris alignés sur de gros troncs d'arbres en forme un majestueux « V ». Les spécimens regardent l'appareil photo comme si elles suivaient les indications d'un photographe. Mais étonnamment, cette photo est totalement spontanée, sans aucune intervention humaine.

Le loup gris mexicain, une espèce en danger

Lorsque Maggie Howell, directrice exécutive du WCC, regarde la photo de famille, elle y voit « un symbole de l'espèce qui se bat pour échapper à l'extinction. Le loup gris du Mexique ou lobo est la lignée de loups la plus distincte génétiquement dans l'hémisphère occidental, et l'un des mammifères les plus menacés d'Amérique du Nord ». Et elle d’ajouter : « au milieu des années 1980, la chasse, le piégeage et l'empoisonnement ont provoqué l'extinction des lobos à l'état sauvage, et il n'en reste qu'une poignée en captivité 196 à l'état sauvage aux États-Unis. »

En tout cas, on ne se lasse pas de regarder ce cliché absolument sublime !