En traversant tout l'océan Atlantique sur plus de 15 000 kilomètres, cette baleine a battu deux records

Des scientifiques de l’université de Pretoria, en Afrique du Sud, ont révélé qu’une baleine avait réalisé un parcours inouï entre 2021 et 2022, avec 15 288 kilomètres au compteur. Une première pour un spécimen de son espèce.

Elle n’avait clairement pas le temps ! Une baleine franche australe est devenue la vedette du Mammal Research Institute de l’université de Pretoria (Afrique du Sud), grâce au parcours prodigieux qu’elle a réalisé à cheval entre 2021 et 2022.

La baleine, une femelle, a effectué une traversée épique de l’océan Atlantique, de l’Afrique du Sud à l’Argentine, parcourant alors pas moins de 15 288 kilomètres. Un voyage incroyable qui lui permet de battre deux records pour son espèce !

En effet, elle est la première baleine franche australe à parcourir une telle distance et elle détient donc le record de la plus grande distance totale parcourue en un an par un membre de son espèce.

Plus de 15 000 kilomètres, d’Afrique du Sud à l’Argentine

Les chercheurs ont pu constater ce sublime exploit grâce aux transmissions de sa balise. La baleine était partie de la côte sud-africaine avant de se diriger vers l’archipel Tristan da Cunha. Ici, les données de géolocalisation se sont coupées avant de reprendre, quatre mois plus tard, au large de la côte argentine.

Crédit photo : iStock

Dans la foulée, la baleine s’est dirigée vers les îles Malouines avant de faire une petite pause bien méritée. Enfin, la baleine a terminé son périple en direction de la Géorgie du Sud, où les transmissions ont été à nouveau interrompues.

“Les baleines franches australes migrent généralement entre les zones d’alimentation estivales au large des hautes latitudes et les zones de mise bas hivernales situées dans les eaux côtières tempérées”, expliquent les chercheurs dans la revue Marine Mammal Science.

Selon les scientifiques, la baleine aurait donc modifié son comportement migratoire à cause du peu de nourriture trouvée dans ses zones de prédilection. Si vous êtes passionné par les itinéraires de baleines, le site du Mammal Research Institute permet de suivre leurs trajectoires grâce à des capteurs.