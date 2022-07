Inde : des pêcheurs trouvent un bloc de... vomi de baleine d'une valeur de 3,4 millions d'euros

Les pêcheurs indiens à l’origine de cette trouvaille atypique ont remis le bloc de vomi à la police côtière du pays. En effet, la vente de cette substance, aussi convoitée soit-elle, est interdite à la vente selon la loi indienne.

Un bloc de vomi trouvé et vous voilà millionnaire. Cette substance solide, grasse et grise se vend à prix d’or sur le marché international. « C’est une sorte de ‘calcul’ que le cachalot expulse par les voies naturelles lorsqu’il a mangé trop de pieuvres et de calamars », explique le site Olfastory.

Ce vomi de baleine, aussi appelé ambre grise, est très prisé des parfumeurs qui l’utilisent pour fixer le parfum. Avec la quantité trouvée il y a quelques jours, il y a de quoi faire nombre de parfums.

Comme le rapporte le quotidien indien New Delhi Television, des pêcheurs de la région de Vizhinjam ont trouvé 28,4 kg de vomi de baleine. Cette grande quantité a été trouvée près de Thiruvananthapuram, à Kerala, un État de l'Inde du Sud.

Du vomi de baleine d’une valeur de 3,4 millions d’euros

Sur le marché, l’ambre gris peut se vendre à 40 000 euros le kilo. Les 28,4 kg de vomi de baleine trouvés par les pêcheurs ont donc la valeur folle de 3,4 millions d’euros. Néanmoins, le commerce d’ambre gris est interdit d’après la loi indienne afin de protéger les baleines et cachalots de la chasse en mer.

Les chanceux pêcheurs ont ainsi alerté la police côtière qui a remis la substance au Centre de biotechnologie Rajiv Gandhi pour confirmer qu’il s’agit bien d’ambre gris.