Des escargots géants, considérés comme les plus dangereux au monde, envahissent une ville et sèment la panique

Un escargot géant, considéré comme le plus dangereux au monde, sème la panique en Floride (États-Unis).

Au premier abord, on pourrait croire à un mauvais scénario de film d’horreur et pourtant les faits sont là.

Le comté de Broward en Floride est actuellement en alerte depuis qu’une espèce redoutée d’escargot géant y a été découverte le 2 juin dernier.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Un escargot géant pouvant mesurer jusqu’à 15cm de long sème la panique en Floride

Selon nos confrères américains de CNN, la hantise est telle que d’importantes restrictions ont été imposées aux habitants qui ont désormais l’interdiction d’entrer ou de sortir dans leur quartier avec des plantes, de la terre, du compost ou des détritus de leur jardin.

Appelé Lissachatina fulica ou Achatine, cet escargot géant originaire d’Afrique est considéré comme l’un des plus dangereux au monde et fait même partie des 100 pires espèces les plus envahissantes de la planète selon l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Pouvant mesurer jusqu'à 15 cm de long, ces gastéropodes peuvent manger au moins 500 types de plantes mais - chose plus surprenante - ils seraient également capables d'ingérer des... murs, des poubelles ou encore des panneaux de signalisation. Leur coquille est si épaisse et tranchante qu'elle peut crever des pneus de voiture.

Un danger qui inquiète forcément les autorités locales.

« Ces escargots pourraient être dévastateurs pour l'agriculture et les zones naturelles de Floride, car ils causent des dommages considérables aux environnements tropicaux et subtropicaux », a ainsi déclaré le département de l'agriculture du gouvernement de Floride.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Et pour ne rien arranger, cet escargot géant peut également transmettre à l'homme un parasite pouvant provoquer des méningites.

Pour stopper cette invasion, l'État va donc procéder à une pulvérisation massive dans deux zones bien distinctes afin d'empêcher la prolifération de cet escargot géant.

Ce n’est pas la première fois que la Floride subit ce type d’invasion. L'an dernier, l'État avait déjà dû prendre des mesures drastiques dans le comté de Paso, qui avait été mis en quarantaine afin d'éradiquer les nuisibles.