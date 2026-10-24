Un témoin sauve un jeune hibou que des ados frappaient à la batte de baseball : l'oiseau était dans un état alarmant, voici ce qu'il est devenu

Direction la Californie, où un jeune hibou qui avait été frappé à coups de batte de baseball par des adolescents a été soigné dans un refuge avant de retrouver la liberté.

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Le hibou secouru par Ojai Raptor Center

Après cinq mois de soins prodigués à l’Ojai Raptor Center, un jeune hibou a été relâché dans la nature, a indiqué le 20 octobre le centre de réhabilitation pour rapaces situé à Ojai, en Californie.

Avant de pouvoir reprendre son envol, l’oiseau avait été récupéré dans un état alarmant après avoir été violenté par un groupe de jeunes.

Un refuge recueille un hibou agressé par des ados

Comme le précise le magazine People, l’animal, un grand-duc d’Amérique, a survécu à une attaque qui aurait pu lui coûter la vie.

Le volatile a en effet été frappé à coups de batte de baseball par un groupe d’adolescents en avril dernier.

Au moment des faits, un bon samaritain n’a pas hésité à intervenir et a sauvé le pauvre rapace.

Le témoin de la scène a transporté l’oiseau jusqu’au centre, où le personnel a découvert qu’il souffrait de lésions internes et d’une fracture du métatarse. C’est dire à quel point l’agression qu’il a subie était violente.

La radio montrant les blessures du jeune hibouCrédit Photo : The Ojai Raptor Center/Facebook

L’oiseau était grièvement blessé

En juillet, l’établissement a partagé une photo de son pensionnaire en difficulté sur Instagram. En légende de la publication, on peut lire :

« Ces cas sont toujours difficiles. Mais lorsqu’un animal a été volontairement blessé, il est particulièrement difficile de comprendre pourquoi », avait écrit le centre.

Dans son message, Ojai Raptor Center soulignait l’importance d’apprendre aux enfants à « respecter la faune sauvage et à en prendre soin ».

Pour l’heure, on ignore si les jeunes mineurs impliqués dans l’attaque contre le hibou ont été interpellés.

Le hibou secouru par Ojai Raptor CenterCrédit Photo : The Ojai Raptor Center/Facebook

La suite après cette vidéo

Il survit et reprend son envol

Mardi 20 octobre, le refuge a indiqué que l’oiseau était resté sur place jusqu’à la fin du mois de septembre. Une fois rétabli, il a retrouvé son habitat naturel à Lancaster, en Californie. À une autre échelle, des sauveteurs ont aussi permis à des bélugas piégés dans la glace de retrouver la liberté grâce à un brise-glace.

Dans sa mise à jour, le centre a tenu à remercier la personne qui a secouru le grand-duc d’Amérique, ainsi que son équipe pour avoir pris soin de lui tout au long de son rétablissement.

« Après des débuts très difficiles, le voir voler à nouveau en toute liberté, c’est exactement ce que représente la réhabilitation de la faune sauvage », a-t-il conclu.

Selon son site internet, Ojai Raptor Center s’occupe en moyenne de 1 000 à 1 500 oiseaux chaque année. La plupart d’entre eux sont victimes des activités humaines : collisions avec des véhicules, chocs contre les fenêtres ou encore destruction de leur habitat.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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