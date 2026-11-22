En Nouvelle-Guinée, deux marsupiaux que l'on croyait disparus depuis 6 000 ans ont été retrouvés… vivants !

Incroyable mais vrai !

Des chercheurs sont tombés des nues après avoir mis la main sur deux espèces de marsupiaux que l’on pensait disparues depuis six millénaires.

Cette découverte majeure a été faite sur l’île de Nouvelle-Guinée, dans le Pacifique. Deux études, publiées en mars 2026 dans la revue Records of the Australian Museum, apportent des précisions sur cette trouvaille.

Sur une plus petite échelle, cette histoire rappelle celle de ce primate venimeux qui a refait surface 100 ans après sa supposée disparition.

Un marsupial que l'on croyait disparu depuis 6 000 ans redécouvert

La première étude met en lumière la redécouverte du phalanger pygmée à longs doigts (Dactylonax kambuayai).

Vous l’ignorez peut-être, mais deux spécimens de cette espèce avaient déjà été capturés en 1992. Le hic ? Les scientifiques de l’époque les avaient confondus avec une autre espèce, Dactylonax palpator. Résultat : ils les ont mal identifiés.

Les spécialistes pensaient que le phalanger pygmée à longs doigts était éteint depuis environ 6 000 à 7 000 ans. Ils disposaient uniquement de restes du crâne et des dents datant de cette période. Cette redécouverte rappelle celle d’un gecko des Galápagos, lui aussi connu seulement par des fossiles avant d’être retrouvé vivant.



Crédit Photo : Carlos Bocos

Le 11 juin 2023, un voyage d’observation des mammifères guidé par Carlos Bocos et Jon Hall près du village de Klalik, dans la péninsule de Vogelkop, en Papouasie indonésienne, a pris une tournure exceptionnelle.

Au cours de la soirée, un villageois s’est approché des scientifiques. Ce dernier tenait un phalanger pygmée à longs doigts en chair et en os dans les mains. Carlos Bocos et Jon Hall ont pu le photographier et filmer l’animal avant de le relâcher sur un tronc d’arbre, selon l’étude.

Une deuxième espèce identifiée

Le phalanger pygmée à longs doigts est reconnaissable à son quatrième doigt anormalement long pour sa petite taille. Ce doigt lui permettrait d’extraire du bois des larves d’insectes xylophages, qui constituent l’une de ses principales sources de nourriture.

La deuxième espèce identifiée est un planeur à queue annelée (Tous ayamaruensis). Cet animal minuscule n’était connu des scientifiques qu’à travers des fragments dentaires vieux de plusieurs millénaires. Le plus fou ? Il avait été photographié pour la première fois en 2015 par un ouvrier agricole en Papouasie indonésienne, qui ne l’avait pas identifié.

Crédit Photo : Arman Muharmansyah

« Plus récemment, en 2023, un autre animal vivant a été photographié sur l’île de Misool, et en 2024, un individu chassé a été photographié sur l’île », souligne la deuxième étude.

De son côté, le professeur Tim Flannery, de l’Institut de recherche du musée australien et auteur des travaux, a ajouté :

« La trouvaille de deux espèces, que l’on croyait éteintes depuis des milliers d’années, est remarquable ! » (Tim Flannery).

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Des animaux en danger

À peine découvert, le planeur à queue annelée, qui arbore des oreilles dépourvues de poils et une queue préhensile, était déjà menacé par l’exploitation forestière.

« Pour le planeur, chaque arbre abattu peut anéantir à la fois une cavité de nidification et le trajet entre les arbres nourriciers », détaille le site scientifique Earth.com.

Crédit Photo : Dewa/FFI

Le phalanger pygmée à longs doigts fait aussi face à la destruction de son habitat naturel, les forêts tropicales. Cela entraine également la diminution de ses ressources alimentaires.

Pour les protéger, les chercheurs, aidés par les communautés locales pour retrouver ces animaux, ne divulguent pas les emplacements exacts où se trouvent ces mammifères arboricoles.

Bien qu’elle permette de gagner du temps, cette décision rappelle à quel point ces populations peuvent être fragiles, tout comme cet oiseau que l'on croyait disparu depuis 1882.