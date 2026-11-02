Il sort les cartons de son père défunt pour les ordures : un voisin lui demande s'il compte aussi jeter la tortue, disparue depuis 30 ans

Au Brésil, une famille a retrouvé sa tortue qui avait disparu 30 ans plus tôt. L’animal a survécu pendant toutes ces années dans une boîte.

La famille Almeida, originaire de Realengo, près de Rio au Brésil, a adopté une tortue baptisée Manuela. Cependant, en 1982, la famille a effectué des travaux de rénovation dans sa maison. Un jour, des ouvriers ont laissé la porte d’entrée de la demeure ouverte et Manuela a disparu.

La famille a cherché la tortue partout dans le quartier, mais elle était introuvable. Ainsi, les Almeida ont cru qu’elle s’était enfuie.

La tortue réapparaît dans un carton

Contre toute attente, près de 30 ans plus tard, Manuela est réapparue suite au décès de Leonel, le père de famille. Selon le média local O Tempo, ce dernier avait l’habitude de collectionner des objets qu’il trouvait dans la rue et à sa mort, son fils Leandro a commencé à trier ses découvertes.

La famille vidait un débarras de la maison et plusieurs cartons étaient posés sur le trottoir, destinés aux ordures ménagères.

“J’ai regardé et je l’ai vue”

En passant devant la maison, un voisin a interpellé Leandro au sujet d’un carton qui contenait un tourne-disque. Il lui a alors demandé s’il comptait aussi jeter la tortue. En regardant dans le carton, Leandro a eu la surprise de voir Manuela. Comme cette famille américaine qui a retrouvé sa tortue âgée de 100 ans disparue lors d'une tempête, la famille Almeida a retrouvé Manuela.

“J’ai regardé et je l’ai vue. À ce moment-là, j’ai blêmi, je n’arrivais pas à croire ce que je voyais”, a confié Leandro.

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La tortue a survécu pendant 30 ans

Ce n'est pas la première fois qu'une famille retrouve sa tortue disparue puisqu'en 2023, une tortue fugueuse a été retrouvée à 8 km de chez elle, près de quatre ans après sa disparition. Si la famille Almeida est très heureuse de retrouver sa tortue disparue depuis 30 ans, le mystère concernant sa survie reste entier. Leandro ne sait pas comment l’animal a pu survivre enfermé dans une boîte pendant tant d’années.

Selon Jeferson Pires, un vétérinaire local, la tortue à pattes rouges peut survivre longtemps sans manger.

“Elles sont particulièrement résistantes et peuvent survivre deux à trois ans sans nourriture. À l’état sauvage, elles mangent des fruits, des feuilles, des animaux morts et même des excréments”, a-t-il expliqué.

Ainsi, selon le vétérinaire, Manuela a pu survivre 30 ans dans le débarras en mangeant des petits insectes qu’elle croisait sur son chemin, comme des termites. La tortue à pattes rouges peut vivre jusqu’à 60 ans, Manuela va donc passer le reste de sa vie au chaud avec sa famille.