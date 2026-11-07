Il a bagué un albatros en 1956 et l'a recroisé 46 ans plus tard : à 74 ans, la femelle pond encore, et les biologistes guettent son retour

Wisdom, une femelle albatros originaire de l’archipel d’Hawaï, possède une incroyable histoire qui mérite d’être racontée.

Du haut de ses 74 ans, Wisdom, une femelle albatros de Laysan, peut se targuer d’être le plus vieil oiseau sauvage connu au monde.

Outre sa longévité, ce volatile a réussi un nouvel exploit : redevenir mère malgré son âge avancé. Wisdom avait déjà donné naissance à un petit à 70 ans.

Une femelle albatros bat des records

Tout a commencé en 1956, lorsque le biologiste Chandler Robbins a bagué la patte d’un albatros de Laysan (Phoebastria immutabilis), sur l'atoll de Midway, situé dans le Pacifique Nord, au nord-ouest de l’archipel d’Hawaï.

Vous l’ignorez peut-être, mais cette île abrite la plus grande colonie d’albatros de Laysan de la planète. À l’époque, la femelle, baptisée Wisdom, était âgée d’environ cinq ans et venait tout juste de pondre un œuf.

Contre toute attente, Chandler Robbins a de nouveau croisé la route de Wisdom en 2002, soit quarante-six ans après leur première rencontre. Il a alors remplacé sa bague d’identification avant que sa vieille amie ne reprenne son envol.

L’ornithologue s’est éteint en 2017, sans savoir que son ancienne protégée allait marquer l’histoire.

Elle fascine les biologistes

Vieille. C’est le terme qui décrit le mieux Wisdom. Alors qu’elle aurait aujourd’hui près de 75 ans, elle a largement dépassé la durée de vie habituelle de son espèce, qui oscille entre 30 et 40 ans.

Comme le précise CNN, de nombreux individus meurent après avoir avalé par erreur des déchets plastiques colorés qu’ils confondent avec de la nourriture marine.

Ce n’est pas tout. Outre la pollution marine, ces oiseaux migrateurs sont aussi menacés par les changements climatiques et la montée des eaux.

Compte tenu de son âge exceptionnel, Wisdom intrigue les biologistes qui cherchent désespérément à découvrir comment elle parvient à vivre si longtemps.

Plus étonnant encore : cette femelle continue à pondre des œufs à un âge aussi avancé.

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Elle pond un œuf à 74 ans

En novembre 2024, Wisdom est retournée sur l'atoll de Midway, où elle a pondu un œuf après s’être reproduite avec son partenaire de l’époque.

L’oisillon a pointé le bout de son bec en janvier 2025, au sein de la réserve naturelle. Par chance, la maman et le petit étaient en bonne santé. Malheureusement, le jeune poussin a perdu la vie quelques mois plus tard.

Selon l’USFWS, le Service américain de la pêche et de la faune sauvage, Wisdom a pondu jusqu'à 60 œufs et élevé jusqu'à 30 poussins au cours de sa vie.

Chaque année, des millions d’albatros parcourent des milliers de kilomètres au-dessus de l'océan pour rapporter de la nourriture à leurs petits. Ces volatiles sont capables de parcourir jusqu’à 80 000 kilomètres par an à l’âge adulte. Wisdom, elle, aurait cumulé une distance équivalente à plusieurs allers-retours entre la Terre et la Lune, selon l’USFWS.

Alors que la saison de reproduction bat son plein, les biologistes attendent le retour de la femelle afin de voir si elle pondra une nouvelle fois.

Affaire à suivre...