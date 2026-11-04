En éradiquant les rats d'un naufrage japonais, les humains ont littéralement rendu cette île d'Alaska aux oiseaux : onze ans plus tard, même les algues ont repoussé

En Alaska se trouve une île qui portait le nom “d’île aux rats”, suite à la prolifération de ce nuisible lors d’un naufrage japonais. Des années plus tard, les rats ont été éradiqués et les oiseaux sont de retour.

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L'île d'Hadawax

L’île d’Hawadax, située en Alaska, porte le désagréable surnom “d’île aux rats”. La raison ? Dans les années 1780, un navire japonais s’est échoué près de cette île, alors qu’il transportait de nombreux rats. Ces derniers se sont adaptés à leur nouvel environnement et ont proliféré, perturbant toute la chaîne alimentaire de l’île.

Selon une étude publiée dans Scientific Reports, les rats ont attaqué les œufs et les poussins des oiseaux de rivage présents sur l’île, ce qui a presque anéanti leur population nicheuse. Ce phénomène s'est également produit en France, sur l'île Tromelin, où une invasion de rats a décimé les oiseaux.

Les rats ont été empoisonnés

Comme il y avait moins d’oiseaux pour chasser les invertébrés du rivage, comme les escargots et les patelles, ces derniers ont mangé une grande partie du varech, les algues brunes marines que l’on retrouve souvent échouées sur les plages. Cependant, ces algues ont un rôle fondamental pour l’écosystème puisqu’elles fournissent un refuge pour de nombreuses espèces.

L'île d'HadawaxCrédit photo : Pre-Tend

Les rats font partie des espèces invasives les plus destructrices que l’on connaisse. Pour remédier à ce bouleversement et rétablir l’ordre naturel sur l’île d’Hadawax, les rats ont été empoisonnés afin de les faire disparaître.

Les oiseaux sont revenus sur l’île

Onze ans après l’éradication des rats en 2008, les effets positifs sur l’environnement ont été constatés. Les oiseaux marins sont revenus et consomment à nouveau les invertébrés du littoral, ce qui a permis au varech de se reconstruire. Ce rôle des prédateurs dans les milieux côtiers fait écho au retour des loutres de mer en Californie, qui contribue à protéger les berges d’un estuaire.

“Nous avons été surpris de la rapidité avec laquelle le rétablissement s’est produit. Nous pensions que cela pourrait prendre plus de temps. Cette étude illustre les effets positifs qui peuvent se produire lorsque nous, humains, agissons pour nettoyer après nous. Elle met également en lumière l’interdépendance de tous les éléments, notamment dans les écosystèmes côtiers”, a confié Carolyn Kurle, professeure agrégée et auteure principale de l’étude.

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Les oiseaux sur l'île d'HadawaxCrédit photo : Pre-Tend

Des mesures pour éviter la prolifération de rats

De nouvelles espèces d’oiseaux ont même été aperçues, alors qu’elles n’étaient pas là avant l’arrivée des rats. C’est le cas du macareux huppé, du bruant chanteur et du bruant des neiges. D’autres oiseaux, autrefois rares sur l’île, sont devenus plus nombreux. C'est également ce qu'il s'est passé en Angleterre, sur l'île de Lundy, où après la disparition des rats, le nombre de macareux est passé de 13 à plus de 1 300 sur l'île.

Suite à cette invasion de rats sur l’île d'Hadawax, l’Alaska a pris des mesures pour que cela ne se reproduise plus à l’avenir. Une loi visant à interdire la possession ou l’hébergement de rats, même involontaires, a été appliquée. Des programmes de lutte contre les rats ont été mis en place. En cas de naufrage, le Service de la pêche et de la faune doit désormais suivre un plan d’urgence pour éviter la prolifération de rats, et faire en sorte que ce qui est arrivé sur l’île d’Hawadax ne se reproduise jamais.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d’un master 2 en journalisme, Lisa Guinot compte cinq ans d’expérience en presse écrite et web. Chez Demotivateur, elle couvre l’actualité généraliste, les sujets de société et la vie pratique, ainsi que l’environnement et la cause animale.

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