Inconsciente, elle pénètre dans l'enclos d'un tigre pour le caresser

Aux États-Unis, une visiteuse d’un zoo est activement recherchée après avoir été filmée en train de s’introduire dans l’enclos d’un tigre pour le caresser. Non seulement, elle aurait pu être blessée mais son acte aurait pu signer l’arrêt de mort du félin.

Les images font scandale aux États-Unis !

Le 18 août dernier, le zoo de Cohanzik à Bridgeton, dans l’État du New Jersey, aurait pu être le théâtre d’un effroyable drame. Une visiteuse a jugé bon de sauter la barrière de sécurité pour s’introduire dans l’enclos des tigres du Bengale.

Elle a ensuite attiré un félin, restant derrière le grillage, et a glissé sa main pour tenter de le caresser. La scène a été filmée par des visiteurs avant d’être diffusée sur les réseaux sociaux. Si aucun accident n’est à déplorer, les responsables du zoo ne comptent pas en rester là et sont à la recherche de la femme en question.

Sur les images, on voit très bien le tigre être particulièrement agité à la vue de cette main qui dépasse, comme le souligne une des soigneuses du zoo auprès de NBC. Il saute contre le grillage afin de l’attraper. La visiteuse retire alors sa main et s’enfuit de l’enclos.

"On peut voir, grâce à la vidéo, que le tigre est agité. Il fait les cent pas devant la clôture, sa queue remue beaucoup" (une soigneuse)

L’enclos dans lequel elle se trouvait est occupé par deux tigres membres d'une même fratrie, nommés Rishi et Mahesha. Sur la vidéo, il s’agit du second, né en 2016 et qui pèse environ 300 kilos. Il est considéré comme plus agressif que son frère, ce qui explique les nombreux messages d’avertissement affichés autour de l’enclos, interdisant aux visiteurs de franchir la barrière de sécurité.

Elle tente la même chose avec les ours

Pour John Medica, directeur des loisirs et des affaires publiques de la ville de Bridgeton, la visiteuse, totalement inconsciente, a frôlé la catastrophe :

"Elle s’en sort vraiment à bon compte. Cela aurait pu très mal tourner. Il y avait des enfants qui auraient pu la voir perdre sa main… ou pire. J'espère que la personne reconnaît la chance qu'elle a eue d'avoir encore tous ses membres" (John Medica)

Crédit photo : iStock

John Medica rappelle qu’un tel acte est inacceptable, car si le tigre avait attaqué la visiteuse, le zoo aurait dû euthanasier l’animal. Malgré cela, la visiteuse n’a pas semblé éprouver le moindre remord puisqu’elle a de nouveau enfreint les consignes de sécurité, un peu plus tard, pour s’approcher cette fois des ours.

Désormais, la police de la ville a récupéré les nombreuses vidéos filmées par les visiteurs et a lancé un appel à témoins afin de retrouver cette jeune femme, qui devra répondre de ces actes inconscients et dangereux.