Isère : un chat retrouve ses maîtres adorés trois ans après avoir disparu

Le mois de janvier 2023 a réservé une belle surprise à une famille résidant à Tullins (Isère) : elle a retrouvé son chat adoré trois ans après sa disparition au cours d’un déménagement.

Il y a trois ans, la famille Moreira Diasa a vécu un véritable cauchemar lorsqu’elle a perdu son chat Biscuit lors d’un déménagement entre Renage et Tullins (Isère). À l’époque, elle avait tout son possible pour le retrouver, en vain. Le matou demeurait introuvable.

«On pensait qu’il était retourné de lui-même à Renage donc on y est allé, on a fait le tour du quartier, prévenu les anciens voisins, mais rien. Au fur et à mesure, on a perdu espoir», a indiqué Silvia Moreira Dias au quotidien régional.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière ignorait qu’un miracle allait se produire quelques années plus tard.

Le chat retrouve ses maîtres trois ans après avoir disparu

Début janvier, le félin au pelage roux a finalement été retrouvé chez une dame originaire de Tullins : «C’est la police municipale qui a nous a demandé d’intervenir pour le récupérer», a expliqué Lauriane Defrecin, technicienne de la fourrière de Renage, au site d’information.

Une fois cette étape terminée, la professionnelle animalière a tenté de retrouver les propriétaires de Biscuit, mais cette opération ne s’est pas déroulée comme prévu. La raison ? Le numéro tatoué sur l’oreille du chat ne correspondait pas au bon animal.

«Quand on rentrait son code dans la base, ça nous donnait une femelle et pas du même pelage». Par chance, le bon numéro a été retrouvé en inversant les deux dernières lettres. C’est dans ce contexte que les professionnels animaliers ont pu contacter la famille de Biscuit.

Aujourd’hui, la boule de poils rattrape le temps perdu avec ses maîtres. Une situation exceptionnelle pour Lauriane Defrecin : «Retrouver des propriétaires trois ans après, c’est vraiment exceptionnel».

