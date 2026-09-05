« J'ai commencé à le frapper encore et encore » : une Australienne repousse un requin à mains nues mais perd un bras

Leah Stewart, une Australienne de 34 ans, a survécu à une attaque de requin grâce à un réflexe de survie incroyable, et ce malgré sa grave blessure.

Enseignante de profession, Leah Stewart pourrait nous donner une leçon sur le bon geste à avoir en cas d’attaque de requin. Le 13 juin dernier, cette Australienne de 34 ans se baignait tranquillement à Coogee Beach, dans la banlieue de Sydney. Soudainement, elle se fait attaquer par un requin, comme elle le raconte à la chaîne Nine Network :

« J’ai entendu une fille derrière moi… un cri strident. Je me suis retournée et il y avait une énorme nageoire derrière elle. Elle était gigantesque »

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Elle décrit des dents et une bouche “énormes”, affirmant qu’elle n’oubliera jamais son visage :

« Je n’ai jamais crié aussi fort et aussi frénétiquement de toute ma vie »

Si Leah Stewart a survécu, c’est grâce à un incroyable réflexe d’autodéfense sous forme de contre-attaque. En effet, elle décide de frapper le requin avec son bras gauche. Le requin lui déchire la peau, entre son avant-bras et sa main.

Crédit photo : Leah Stewart

Pour tenter de s’en sortir, la mère de famille confie avoir pensé très fort à sa fille.

« Je me suis dit qu’elle allait grandir sans maman. ».

Elle finit amputée d'un bras

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Alors que le requin lui saisissait la jambe pour l’entraîner vers le fond, la baigneuse a continué de se battre et de frapper.

« C’était comme se battre contre un dinosaure. J’ai dû en placer une vraiment bonne, et c’est pour ça qu’il m’a lâché. C’était la chose la plus difficile au monde, mais je me suis battue pour m’en sortir ».

Crédit photo : Leah Stewart

Après cette violente attaque, Leah Stewart a été secourue par un pagayeur et ramenée vers le rivage. Prise en charge dans un état grave, la victime a été hospitalisée et opérée à une douzaine de reprises.

Malheureusement, les médecins ont été contraints de l’amputer du bras gauche. S’il lui reste « un long chemin » à parcourir, l’Australienne se dit reconnaissante de bénéficier d’une « seconde chance dans la vie ».

Les experts en comportement animal sont unanimes sur ce point précis. Un requin qui mord n’est pas un prédateur acharné comme on l’imagine souvent au cinéma.

La plupart des attaques sont des morsures exploratoires ou des erreurs d’identification. L’animal teste, puis évalue si la proie mérite d’être poursuivie. C’est là que la riposte change tout. Un coup sec sur le museau, les yeux ou les branchies envoie un signal de douleur immédiate que l’animal associe au danger, ce qui entraîne alors sa fuite.