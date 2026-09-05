« J'ai commencé à le frapper encore et encore » : une Australienne repousse un requin à mains nues mais perd un bras

Par 

Ajoutez-nous à vos sources préférées
Un requin

Leah Stewart, une Australienne de 34 ans, a survécu à une attaque de requin grâce à un réflexe de survie incroyable, et ce malgré sa grave blessure.

Enseignante de profession, Leah Stewart pourrait nous donner une leçon sur le bon geste à avoir en cas d’attaque de requin. Le 13 juin dernier, cette Australienne de 34 ans se baignait tranquillement à Coogee Beach, dans la banlieue de Sydney. Soudainement, elle se fait attaquer par un requin, comme elle le raconte à la chaîne Nine Network :

« J’ai entendu une fille derrière moi… un cri strident. Je me suis retournée et il y avait une énorme nageoire derrière elle. Elle était gigantesque »

Coogee Beach à SydneyCrédit photo : iStock

Elle décrit des dents et une bouche “énormes”, affirmant qu’elle n’oubliera jamais son visage :

« Je n’ai jamais crié aussi fort et aussi frénétiquement de toute ma vie »

Si Leah Stewart a survécu, c’est grâce à un incroyable réflexe d’autodéfense sous forme de contre-attaque. En effet, elle décide de frapper le requin avec son bras gauche. Le requin lui déchire la peau, entre son avant-bras et sa main.

Leah StewartCrédit photo : Leah Stewart

Pour tenter de s’en sortir, la mère de famille confie avoir pensé très fort à sa fille.

« Je me suis dit qu’elle allait grandir sans maman. ».

Elle finit amputée d'un bras

La suite après cette vidéo

Alors que le requin lui saisissait la jambe pour l’entraîner vers le fond, la baigneuse a continué de se battre et de frapper.

« C’était comme se battre contre un dinosaure. J’ai dû en placer une vraiment bonne, et c’est pour ça qu’il m’a lâché. C’était la chose la plus difficile au monde, mais je me suis battue pour m’en sortir ».

Leah StewartCrédit photo : Leah Stewart

Après cette violente attaque, Leah Stewart a été secourue par un pagayeur et ramenée vers le rivage. Prise en charge dans un état grave, la victime a été hospitalisée et opérée à une douzaine de reprises.

Malheureusement, les médecins ont été contraints de l’amputer du bras gauche. S’il lui reste « un long chemin » à parcourir, l’Australienne se dit reconnaissante de bénéficier d’une « seconde chance dans la vie ».

Les experts en comportement animal sont unanimes sur ce point précis. Un requin qui mord n’est pas un prédateur acharné comme on l’imagine souvent au cinéma.

La plupart des attaques sont des morsures exploratoires ou des erreurs d’identification. L’animal teste, puis évalue si la proie mérite d’être poursuivie. C’est là que la riposte change tout. Un coup sec sur le museau, les yeux ou les branchies envoie un signal de douleur immédiate que l’animal associe au danger, ce qui entraîne alors sa fuite.

Suivez-nous sur Google
Requin Australie

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

À lire aussi
baleine
« C'est de loin le plus gros requin que j'aie jamais filmé » : son drone capte un grand blanc géant en train de tourner autour d'un baleineau
Jacorey High
Mordu par un requin, un homme de 22 ans protège sa fiancée enceinte malgré une grave blessure
Calmar g&eacute;ant
À 4 500 mètres de fond, des chercheurs trouvent la trace d'un calmar géant sans jamais le voir
Un requin tigre
Un enfant de 12 ans attaqué par un requin sous les yeux de son frère