Un enfant de 12 ans attaqué par un requin sous les yeux de son frère, en pleine excursion familiale aux Bahamas

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Un requin tigre

Terrible drame sur une plage des Bahamas, où un enfant de 12 ans a été attaqué par un requin, sous les yeux de son frère.

Sous ses airs de carte postale, la mer turquoise des Bahamas abrite des prédateurs dangereux. Un touriste américain de 12 ans vient d’en faire la douloureuse expérience.

Les faits se sont produits le mardi 23 juin sur l’île de Staniel Cay, dans l’archipel des Exumas, un site paradisiaque réputé pour sa faune marine et ses activités sous-marines, comme le snorkeling et la plongée.

Ile de Staniel CayCrédit Photo : iStock

Un enfant de 12 ans attaqué par un requin aux Bahamas

Le petit garçon se baignait avec son frère aux alentours de 15 h 30 lorsqu’il a été mordu par un requin, rapporte CBS News.

Selon nos confrères américains, la victime participait à une excursion avec sa famille au moment de l’attaque. Si l’enfant s’en est sorti vivant, il a toutefois été blessé par le squale, dont l’espèce n’a pas été précisée. Il a été transporté d’urgence en bateau vers l’île de New Providence, la plus peuplée des Bahamas.

À son arrivée à l’hôpital, il a reçu des soins médicaux pour ses plaies. Son état était stable ce mercredi, précise la chaîne d’information.

La suite après cette vidéo

Parmi les taux d’attaques les plus élevés au monde

Les eaux des Bahamas sont peuplées de plusieurs espèces comme le requin du récif et le requin tigre.

Vous l’ignorez peut-être, mais ce pays des Caraïbes, qui renferme plus de 700 îles, présente l’un des taux les plus élevés au monde d’attaques de requins non provoquées, souligne CBS News.

Un requin tigreCrédit Photo : iStock

Contrairement à ce que sa petite taille peut laisser penser, cet archipel occupe la neuvième place mondiale en nombre d’attaques de ce type, selon le site International Shark Attack File, une base de données scientifique qui recense et analyse les interactions entre humains et requins dans le monde.

Cependant, ces incidents restent extrêmement rares. Seules 30 attaques non provoquées ont ainsi été recensées aux Bahamas en... 400 ans.

Requin
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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