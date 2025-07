La voisine qui se plaignait du chant du coq Ricco condamnée à payer 4 500 euros de dommages et intérêts

L’année dernière, une femme a porté plainte contre ses voisins à cause de leur coq qui “chantait trop fort”. Finalement, la justice a tranché et la plaignante devra verser 4 500 euros de dommages et intérêts aux propriétaires du coq.

Souvenez-vous : en octobre 2024, Alexia et Franck Charreton ont été poursuivis en justice à cause de leur coq Ricco. Celui-ci était accusé de chanter trop fort par leur voisine, qui se plaignait de nuisances sonores. En effet, elle ne supportait pas d’entendre le coq chanter fort et trop souvent et a déposé plainte contre ses propriétaires. Originaire de Bourgoin-Jallieu, dans l’Isère, la femme affirmait qu’elle ne pouvait pas profiter de son jardin la journée et que le chant du coq perturbait son sommeil la nuit.

Crédit photo : iStock

Selon les propriétaires du coq, Ricco ne chantait qu’au petit matin, le temps d’un quart d’heure, et quelques fois dans la journée. Selon RMC, ils avaient même installé une caméra dans la basse-cour pour prouver que le coq chantait au maximum “5 à 6 fois dans la journée”. Le couple a été soutenu par une pétition qui avait recueilli plus de 33 000 signatures en sa faveur.

La voisine condamnée à payer 4 500 euros

Finalement, la justice a tranché et la voisine qui se plaignait du chant du coq a été condamnée pour préjudice moral. Elle devra verser 4 500 euros de dommages et intérêts au couple dont 2 000 euros pour réparer le préjudice et 1 500 euros de frais pour leur défense.

“C’est une décision suprême car c’est dissuasif pour toutes les personnes procédurières qui veulent intimider leurs voisins. Ricco avait le droit d’être là, il avait le droit de chanter. J’espère que cette belle reconnaissance servira à d’autres personnes dans la même situation”, a déclaré Alexia Charreton à l’AFP, selon BFMTV.

Crédit photo : iStock

Si l’histoire se finit bien pour les propriétaires de Ricco, cela n’a pas toujours été le cas. En 2024, la justice a obligé un homme à se débarrasser de son coq qui réveillait les habitants de son village tous les matins. Quelques années auparavant, le chant des coqs dans un village avait également provoqué une grosse querelle de voisinage qui s’était envenimée.

Concernant Ricco, l’animal est malheureusement décédé il y a quelques jours après avoir été attaqué par un renard. Cependant, il aura rapidement un successeur, qui aura le droit de chanter autant qu’il le voudra.