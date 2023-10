Ce passionné de rugby a fabriqué un coq géant qui danse et chante la Marseillaise

Dans le monde du sport, les supporters peuvent aller très loin pour encourager leur équipe favorite. Pour soutenir la France durant la coupe du monde de rugby, cet habitant de Sainte-Marie-aux-Mines a construit une très belle statue qu'il a installée en plein milieu de son jardin.

Ce grand fan de rugby a créé une statue destinée à soutenir le XV de France pendant le mondial

Depuis le début du mondial de rugby, Michel Georges exhibe une très belle décoration dans son jardin. Passionné du ballon ovale, il a érigé une statue colorée qui ne passe pas inaperçue dans son quartier. Car non seulement, cette représentation est mobile, mais en plus, elle émet des sons. Et pas n'importe lesquels !

Culminant à 2.5 m de hauteur, cette statue n'a qu'un objectif : exprimer toute sa ferveur pour le rugby et un soutien infaillible à l'équipe de France.

Ce coq géant s'anime et chante

Cela ne fait aucun doute, Michel Georges aime le XV de France. Pour soutenir cette équipe pendant le mondial de rugby, il a investi toute son énergie dans la construction d'une statue représentant un coq tricolore perché sur un ballon. En plus de révéler sa ferveur, cette réalisation a démontré ses talents de créateurs.

Car cette statue n'est pas une simple statue. Elle tourne sur elle-même, hoche la tête, bat des ailes, remue la queue, émet le cri du coq et cerise sur le gâteau : elle chante la Marseillaise !

Aux journalistes locaux, cet ancien professeur de mécanique a expliqué que toutes les fonctionnalités de ce coq géant sont déclenchées à distance, à l'aide d'une télécommande. De plus, Michel Georges a installé un projecteur led pour que la statue soit bien visible la nuit.

Crédit photo : Head Topics

Une réalisation qui a nécessité des mois de travail

Pour fabriquer ce coq parfaitement réalisé et animé, il a fallu six mois de travail acharné. Âgé de 72 ans, ce passionné de rugby a tout fait tout seul. Et avant de se lancer dans la conception, il a longuement étudié l'anatomie de cet animal. L'objectif étant de créer une réalisation parfaite, le retraité n'a négligé aucun détail.

Et pour pouvoir animer ce coq dédié au XV de France, Michel Georges y a intégré plusieurs moteurs. Faite de métal, cette création de 500 kg est perchée sur un demi ballon de rugby en béton.

Les curieux se pressent pour admirer ce coq tricolore

Avant même que la presse ne s'intéresse à cette réalisation, les promeneurs étaient nombreux à venir l'admirer. Quotidiennement, le coq du plus fervent supporter de l'équipe de France de rugby prend des bains de flashs. Et il n'y a pas que des Français qui se déplacent pour profiter du spectacle. Michel Georges a révélé aux journalistes venus l'interviewer que des Espagnols et des Allemands sont également venus spécialement pour l'admirer.

Ravis de l'intérêt que toutes ces personnes portent à sa création, l'ancien professeur de mécanique anime son coq tricolore, sur demande, pour divertir tous les curieux. Et il n'hésite pas à poser à ses côtés pour les photos !