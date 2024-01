Son coq réveille les habitants du village tous les matins, la justice l'oblige à s'en débarrasser

En Haute-Savoie, un retraité a décidé d’adopter un coq. Cependant, sa décision ne fait pas l’unanimité dans le village puisque de nombreux habitants se plaignent d’être réveillés par le chant de l’animal. Finalement, un conciliateur de justice a tranché : le retraité va devoir se séparer de son coq.

Sallenôves est un petit village de Haute-Savoie de 700 habitants où vit François Avet, un retraité âgé de 74 ans. En juillet 2023, il a décidé d’occuper une parcelle dans ce village pour faire un potager et élever des lapins, des canards et des poules. Une nouveauté qui n’a pas plu aux habitants qui vivent à côté de cette parcelle, qui ont estimé que les animaux étaient trop proches d’eux. Pour remédier à ce problème, François a accepté de déplacer les animaux à l’autre bout de sa parcelle.

Quelque temps plus tard, François a décidé d’adopter un nouvel animal pour tenir compagnie aux autres : un coq, baptisé Caruso.

“À l’origine, c’est un voisin qui a accepté de me prêter son terrain. J’y ai établi un potager, des lapins, des canards et des poules. Plus rural que moi, ça n’existe pas. Je pensais vivre tranquillement avec mes animaux. Laisser mon coq avoir des poussins pour les montrer à mes petits-enfants qui habitent le village. Tous les enfants du quartier viennent voir mes bêtes. On discute avec leurs parents, certains repartent parfois avec une salade. Un jardin, c’est un lieu de rencontre”, a confié François.

Le coq réveille les habitants

Mais l’apparition du coq était la goutte de trop pour les habitants du village qui se sont plaints d’être sans arrêt réveillés par le chant de l’animal. D’après les riverains, il serait impossible pour eux de passer une nuit complète sans être réveillés par le coq, ce qui perturberait leur sommeil.

“Le coq chante lorsque le soleil se lève, si un chien passe ou si une poulette lui fait de l'œil. Il fait son boulot de coq ! J’ai reçu des remarques plus ou moins agréables. Un voisin m’a menacé en disant que si je laissais mon coq dans le champ, il ferait son boulot de chasseur”, a rapporté François.

Crédit photo : iStock

À la fin de l’été, plusieurs habitants ont commencé à se plaindre et ont alerté la mairie. Pour se défendre, François a prôné la loi du 29 janvier 2021 sur la protection du patrimoine rural, qui affirme que “les sons et les odeurs” font partie du “patrimoine commun de la Nation” et qu’il convient de les protéger. Il a finalement reçu le soutien de la mairie.

“Nous sommes attachés au caractère rural de notre village et à tout ce qui le caractérise, y compris le chant du coq”, affirmait Noël de Bernardo, adjoint au maire à l’environnement.

La justice a tranché

Malheureusement, les habitants du village ne se sont pas arrêtés là puisqu’ils ont décidé de faire appel à un conciliateur de justice. Celui-ci s’est rendu sur place afin de rencontrer les riverains… mais pas François ! Selon le représentant de la justice, les habitants lui auraient affirmé que le retraité était fermé à la discussion, raison pour laquelle il n’a pas pris la peine d’aller le voir. Malgré cela, la décision de la justice est tombée : François doit se débarrasser de son coq d’ici le 31 mars. Selon le conciliateur de justice, cette décision a été prise pour la simple et bonne raison que les habitants étaient là avant l’arrivée du coq.

Malheureux, François ne sait pas ce que va devenir Caruso.

“Ça me fait tellement de peine… Je n’ai pas les moyens de me défendre devant un tribunal, ni de me payer les services d’un bon avocat et encore moins de perdre un procès, confie-t-il. Je sais bien que mon problème n’est pas important face à l’état du monde. Mais la vie quotidienne, l’avenir de la campagne, ce n’est pas futile. Mon village perd en caractère rural. Il vend son âme et sa terre à construction urbaine. C’est sordide…”