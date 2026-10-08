Manuel Manzano, vétérinaire : votre chat choisit souvent la personne la plus distante de la maison, pas celle qui le câline le plus

Votre chat ne préfère pas forcément la personne qui le nourrit ou le câline le plus. Des spécialistes expliquent comment il choisit son humain favori.

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Un chat s'approche d'une personne assise sur un canapé

Si vous vivez avec un chat, vous l'avez sûrement remarqué : il ne traite pas tout le monde de la même façon à la maison. Il y a souvent une personne qu'il suit partout, qu'il rejoint sur le canapé et près de qui il s'endort. Et ce n'est pas toujours celle qui remplit sa gamelle ou qui le câline le plus.

C'est même souvent l'inverse. Selon plusieurs spécialistes dont les explications circulent en ce moment dans la presse hispanophone, le chat se tourne en général vers la personne qui respecte ses limites et qui attend qu'il vienne de lui-même. Voici comment il fait son choix.

Le chat préfère venir de lui-même

Emiliano Linardi est présenté par les quotidiens El Español et El Tiempo, qui reprennent le média argentin TN, comme un communicant spécialisé dans les félins. Pour lui, les chats ne préfèrent pas forcément la personne qui les nourrit le plus, ni celle qui cherche sans cesse à attirer leur attention.

« Généralement, ils choisissent la personne qui respecte leurs limites et qui leur transmet de la sécurité. »

Cette phrase, traduite de l'espagnol, explique selon lui pourquoi certains chats semblent ignorer justement celui ou celle qui fait le plus d'efforts pour se faire aimer. Plusieurs titres de presse affirment que le chat choisit « toujours » cette personne. Emiliano Linardi, lui, décrit une tendance générale, pas une règle absolue.

Dans les faits, poursuivre l'animal dans le couloir, le porter ou le caresser avec insistance ne renforce pas le lien. La plupart des chats apprécient d'ailleurs assez peu les câlins et les bisous.

Pour lui, vous êtes un grand chat

Le vétérinaire Manuel Manzano, qui a consacré une vidéo à cette question sur sa chaîne YouTube, avance une explication plus inattendue. Contrairement au chien, le chat n'entretient pas de relation de soumission avec l'humain. Il le considère comme son égal, ni inférieur ni supérieur.

« Il nous voit comme un grand chat ou une grande chatte. »

Dans la tête de l'animal, résume le vétérinaire dans des propos en espagnol rapportés par le site Decoesfera, c'est un peu comme s'il se disait qu'il est votre égal et qu'il n'a rien à vous expliquer. Il ajoute que le chat, de manière générale, n'aime pas beaucoup les humains trop collants. La personne un peu plus distante de la maison a donc tendance à être celle qu'il choisit.

Ce constat rejoint une étude britannique publiée en 2021 dans la revue Frontiers in Veterinary Science. Des chercheurs de l'université de Nottingham Trent ont filmé 100 chats du refuge londonien de Battersea face à 120 volontaires. Quand les humains laissaient l'animal décider du contact et limitaient les caresses, les chats se montraient plus affectueux et moins agressifs.

La suite après cette vidéo

L'âge et le caractère comptent aussi

Tous les chats ne fonctionnent pas de la même manière, et leur préférence pour certaines personnes dépend aussi de leur tempérament. D'après Emiliano Linardi, un jeune chat remuant se rapproche plus facilement d'une personne dynamique, alors qu'un adulte tranquille préfère en général quelqu'un de posé. C'est ce qui explique que deux chats d'un même foyer puissent se comporter de façon totalement opposée.

L'âge auquel l'animal arrive à la maison pèse également. Manuel Manzano explique qu'un chaton de quelques mois retient d'abord la personne qui l'accueille, qui lui apporte de la chaleur et qui le nourrit. Il voit alors en elle une sorte de maman humaine. Pour un chat adulte, qui n'a plus le même degré de socialisation, les choses se passent différemment.

Les signes qui montrent qu'il vous a choisi

Comment savoir si vous êtes l'élu ? Manuel Manzano cite plusieurs comportements. Le chat vous accueille quand vous rentrez, ronronne, vous suit dans la maison ou gratte à la porte de la pièce où vous vous trouvez.

Il se frotte aussi contre vous et cherche à passer sa tête sur vous lorsque vous le prenez dans les bras. Le geste a une fonction précise : il possède à cet endroit des glandes qui sécrètent des phéromones. En vous marquant ainsi, il indique que vous faites partie de son cercle le plus proche.

Pour le vétérinaire, la preuve la plus parlante arrive le soir : parmi toutes les personnes du foyer, c'est avec vous que le chat choisit de dormir.

Si vous voulez gagner des points auprès de votre chat, mieux vaut donc en faire moins. C'est aussi ce que recommandent les chercheurs britanniques : tendre la main, attendre de voir s'il a envie de contact, et le laisser repartir quand il le souhaite.

Source : El Español & Frontiers in Veterinary Science

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Animal de compagnie Chat

Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

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