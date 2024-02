Votre chat déteste ce geste d'affection que vous lui faites au quotidien

Les chats aiment-ils tous les gestes d'affection que vous leur donnez au quotidien ? Il semblerait que l'un d'eux ne soit pas apprécié par nos amis félins.

Si vous possédez un chat - à moins que ce ne soit lui qui vous possède -, vous vous êtes déjà certainement demandé si l'amour que vous portez à votre adorable boule de poils était réciproque.

Nombreux sont ceux qui aimeraient savoir ainsi si les félins apprécient toutes les petites attentions et autres démonstrations d'affection ?

Crédit photo : iStock

Les chats aiment-ils les démonstrations d'affection ?

Tenez par exemple, savez-vous si votre chat aime quand vous ne résistez pas à l'idée de lui faire des câlins et des bisous ?

Désolé de vous le dire mais la réponse est non ! Hélas, les chats, dans leur très grande majorité, n'apprécient que modérément d'être câlinés et embrassés. Pour eux, ce sont parfois même des moments un peu désagréables à vivre mais il ne faut pas y voir une quelconque ingratitude ou encore un désamour de la part de votre animal de compagnie. Bien au contraire.

Les chats ont en effet un langage corporel et de communication qui demeure très différent de ceux observables chez l'être humain. Ils ont une manière bien à eux d'exprimer leurs émotions et leurs humeurs. Par conséquent, l'amour et l'affection ne se manifestent pas de la même façon chez eux.

Dans la plupart des cas, on observe chez les chats domestiques une aversion pour les bisous et les câlins - qu'ils ne montrent pas toujours - car cela crée en eux un fort sentiment d'oppression, voire d'emprisonnement. De la même manière, les félins n'apprécient pas qu'on les câline et qu'on les caresse dans leurs zones les plus vulnérables, comme le ventre. Vous avez déjà certainement dû vous en apercevoir.

Crédit photo : iStock

On remarque toutefois que malgré l'inconfort que cela peut entraîner chez eux, un certain nombre de chats s'adaptent et finissent par s'accommoder de ces manifestations d'affections car ils saisissent leur importance dans le lien qui les unit à leurs propriétaires.

Mais contrairement à nous, ils n'ont pas réellement besoin de contacts physiques pour exprimer leur amour. Un simple plissement - ou clignement - des yeux suivi d'un regard paisible en votre direction suffit. C'est ce que l'on appelle parfois le bisou de chat.

Finalement, le meilleur conseil que l'on peut vous donner pour montrer à votre chat que vous tenez à lui, c'est d'essayer de comprendre sa personnalité et son tempérament.