Voici pourquoi votre chat préfère certaines personnes à d'autres

Si vous avez un chat, vous avez peut-être remarqué que votre félin a tendance à préférer certaines personnes à d’autres. En voici les raisons.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les chats ne sont pas des animaux égoïstes qui n’aiment que les personnes qui leur donnent à manger. En réalité, les chats arrivent à cerner notre personnalité et pour cette raison, ils peuvent se montrer plus affectueux avec certaines personnes que d’autres.

En effet, les chats peuvent être sélectifs dans leurs relations avec les humains. Vous en avez peut-être déjà fait l’expérience : dans votre famille ou votre groupe d’amis, votre chat se montre particulièrement affectueux avec certaines personnes tandis qu’il ignore les autres. Mais alors pourquoi le chat se montre-t-il aussi sélectif ? Il existe plusieurs raisons à cela.

Pourquoi les chats sont-ils sélectifs ?

Les chats sont des animaux très sensibles qui sont capables de ressentir nos émotions. Ainsi, ils ont tendance à être davantage attirés par des personnes calmes, douces et patientes qui dégagent une énergie positive. À l’inverse, ils fuieront les personnes nerveuses, agitées, brusques et agressives.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, les chats sont très observateurs et aiment se sentir en sécurité. Ils vont avoir tendance à nous analyser et à se rapprocher des personnes avec lesquelles ils se sentent le plus à l’aise. Ainsi, un chat s’approchera davantage de quelqu’un qui le laisse venir à lui plutôt qu’une personne qui force le contact.

Enfin, les chats ont une très bonne mémoire et peuvent se souvenir des expériences passées, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Si vous avez eu une mauvaise interaction avec un chat par le passé, ce dernier pourrait se montrer distant envers vous. À l’inverse, si vous avez déjà eu des interactions positives avec un chat, il s’en souviendra et n’hésitera pas à vous le montrer.