« Quelque chose d'effrayant » : au Mexique, des habitants se demandent quelle est cette créature aux longues griffes qui s'en prendrait à leurs poules avant de disparaître

Direction le Mexique, où une mystérieuse créature chauve aux longues pattes et aux griffes acérées attaquerait des animaux avant de disparaître.

C’est Halloween avant l’heure dans la vallée de Juárez, au Mexique. Une créature à l’aspect terrifiant sèmerait la panique dans la région en s’attaquant à des animaux de ferme.

La bête mystérieuse disparaîtrait ensuite dans la nuit. Si les habitants des environs se disent inquiets à propos de son origine, les autorités locales se montrent plus terre à terre.

Une créature terrifiante aperçue au Mexique ?

L’affaire a été signalée début octobre près de Ciudad Juárez, dans l’État mexicain de Chihuahua, rapporte le Daily Star.

Sur le papier, le spécimen a l’air de sortir d’un film d’horreur. Il est décrit comme une créature chauve, dotée d’une tête semblable à celle d’un humain, de longs membres munis de griffes et d’une énorme queue.

Crédit Photo : Jam Press

Des témoins affirment qu’elle serait capable d’attraper des animaux avec sa gueule et de grimper aux arbres et aux murs. Des images et des vidéos semblent montrer une étrange silhouette en train d’escalader un mur.

Cette bête étrange aurait attaqué des poules, des coqs et des lapins, suscitant de nombreuses interrogations sur son identité.

Une bête décrite comme un prédateur

Face à cette situation, Jaime Maussan, un enquêteur spécialisé dans le paranormal, cherche désormais à en savoir plus sur son origine.

Selon ses premières observations, il estime que la créature est un prédateur, agile et intelligent.

« Je ne dis pas que c’est une créature extraterrestre, mais c’est quelque chose d’effrayant », a-t-il confié.

Crédit Photo : Jam Press

Jaime Maussan a également affirmé que certains habitants auraient fui leur domicile par peur. Son équipe indique que des spécialistes de la faune n’ont pas été en mesure d’identifier l’animal comme appartenant à une espèce connue.

Certains avancent l’hypothèse que cette bête pourrait être un «métamorphe», un être capable de modifier son apparence à volonté, tandis que d’autres se demandent si elle pourrait être le résultat d’une forme de mutation.

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Les autorités locales mettent en doute son existence

En attendant d’avoir fin mot de cette histoire, des analyses supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l’identité de l’animal.

Sans réelle surprise, les images alimentent les théories les plus folles en ligne. Des internautes comparent la bestiole au mythique Chupacabra, une créature fantastique terrifiante accusée d’attaquer le bétail.

Cette affaire a suscité une réaction ferme des autorités locales, qui affirment ne disposer d’aucune preuve de ces attaques présumées.

Crédit Photo : Jam Press

De son côté, Jaime Maussan continue de recueillir des témoignages des villageois. Il prévoit d’installer des caméras et des pièges pour documenter la présence de ce prédateur présumé et, éventuellement, le capturer.

Il a notamment promis de dévoiler de nouveaux éléments au fur et à mesure de l’avancée de l’enquête.

Alors, canular ou nouvelle espèce en vue ?