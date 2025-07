Un célèbre enquêteur du paranormal meurt subitement en pleine visite d'un lieu hanté sur la poupée «Annabelle»

Dan Rivera, expert en phénomènes paranormaux âgé de 54 ans, est décédé subitement ce 13 juillet 2025. Voici ce que l’on sait.

C’est une figure emblématique des phénomènes paranormaux qui est décédée ce 13 juillet 2025. Dan Rivera, âgé de 54 ans, connu aux États-Unis pour ses visites paranormales autour de la célèbre poupée hantée “Annabelle” est décédé “soudainement” ce lundi.



Crédit : Evening Sun

La New England Society for Psychic Research (NESPR), l'organisation à l'origine de la tournée, a annoncé cette tragique disparition sur Facebook :

“C'est avec une profonde tristesse que Tony, Wade et moi annonçons le décès soudain de notre ami proche et partenaire, Dan Rivera (...) Nous sommes profondément attristés et nous sommes encore en train de faire le deuil de cette perte.”

Annabelle : une poupée démoniaque

Dan Rivera, était l'enquêteur principal du NESPR et un vétéran de l'armée américaine. Il est décédé dans un hôtel de Gettysburg, en Pennsylvanie, dimanche soir, alors qu’il se trouvait sur place pour la visite du “Devils on the Run Tour”, qu’il dirigeait durant plusieurs jours, selon l'Evening Sun. La tournée affichait d’ailleurs complète et plus de 1260 places avaient été vendues. L’expert en activités paranormales était également connu pour ses vidéos TikTok qui cartonnaient. Pour l’instant, les causes de sa mort n’ont pas été révélés, mais elle ne semble pas "suspecte", selon les enquêteurs. Les résultats de l'autopsie pourraient prendre du temps : entre 60 et 90 jours.





Crédit : Evening Sun

Pour rappel, Annabelle est une poupée démoniaque révélée par les enquêtes des époux Warren, à l’origine de nombreux récits paranormaux adaptés au cinéma, notamment dans la saga Conjuring. La poupée était conservée sous vitre dans un musée occulte du Connecticut et serait à l’origine de multiples événements étranges et accidents inexpliqués.

Cet évènement tragique relance les rumeurs concernant le réel “pouvoir” démoniaque de cette poupée qui marque des générations… Dan Rivera laisse dernière lui son épouse et quatre enfants.



Crédit : Evening Sun