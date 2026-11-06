Le plus grand canidé d'Amérique du Sud débarque au ZooParc de Beauval : voici à quoi ressemble cet animal qui ne passe pas inaperçu

Le ZooParc de Beauval va accueillir, dès le printemps 2027, deux nouveaux pensionnaires. Une espèce décrite comme fascinante.

Considéré comme l’un des plus beaux zoos de la planète, le ZooParc de Beauval abrite une multitude d’animaux, comme des wombats, des hippopotames pygmées, des suricates ou encore des panthères de Perse.

Le parc animalier va bientôt agrandir sa famille avec deux nouveaux pensionnaires très rares. On vous dit tout !

Le ZooParc de Beauval accueille une espèce hors du commun

Un vent de nouveauté s’apprête à souffler sur le ZooParc de Beauval, situé à Saint-Aignan (Loir-et-Cher).

Dès le printemps 2027, un mâle et une femelle loup à crinière (Chrysocyon brachyurus) vont rejoindre leur nouvel enclos, a indiqué le parc dans un communiqué relayé par La Nouvelle République.

Décrit comme une espèce fascinante et hors du commun, le loup à crinière « n’est ni un loup ni un renard », insiste le zoo.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet animal a une drôle d’allure. Et pour cause : avec ses longues pattes, il ressemble à un renard sur échasses. Doté d’un museau allongé, il arbore un pelage roux duveteux et une crinière de poils noirs. Un look qui ne passe pas inaperçu.

Crédit Photo : ZooParc de Beauval

Le plus grand canidé d’Amérique du Sud

Vous l’ignorez peut-être, mais le loup à crinière est le plus grand canidé d’Amérique du Sud.

Surnommé le « gardien des savanes sud-américaines », ce mammifère est actif à la tombée de la nuit et à l’aube, dans les plaines et les savanes. Rarement observé à l’état sauvage, il vit principalement au Brésil. On le retrouve aussi en Argentine, où une louve avait été aperçue en 2021, en Bolivie ou encore au Paraguay.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le loup à crinière n’est pas à 100 % carnivore. Il raffole en effet des fruits et légumes, qui représentent jusqu’à 50 % de son alimentation.

Autre information intéressante : il joue un rôle important dans l’écosystème grâce à son régime alimentaire à base de végétaux. Comment ? Ses excréments dispersent les graines des fruits qu’il consomme dans tout son environnement.

Crédit Photo : ZooParc de Beauval

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Un animal menacé

Le loup à crinière surprend pour une autre raison : son urine dégage une odeur qui peut faire penser aux effluves de cannabis.

Malheureusement, cette espèce est classée « quasi menacée » par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

Sa population est fragilisée par la destruction de son habitat, la transmission de maladies par les chiens domestiques ou encore les fréquentes collisions routières.

De leur côté, le mâle et la femelle partageront leur nouveau territoire avec des fourmiliers géants, dans l’actuel enclos des sitatungas, qui sera réaménagé pour l'occasion.

Le ZooParc de Beauval a une autre surprise pour les visiteurs. Dès le printemps 2027, ils pourront découvrir le Sentier des Flamants, un nouveau parcours immersif au cœur de la Grande-Volière Sud-Américaine.