Onze après sa disparition, ce chat retrouve miraculeusement sa famille

Dans le Gard, une famille a vécu la joie indescriptible de retrouver son chat, qui s’était volatilisé il y a 11 ans selon Midi Libre.

C’est un coup de fil qu’ils n'entendaient plus, et pourtant ils l’ont bien reçu le 27 avril dernier. Une famille résidente à Codognan, dans le Gard, avait perdu tout espoir de retrouver leur chat, prénommé Bali, qui avait disparu depuis onze ans déjà : “À ce moment-là, avec Erika mon épouse, on avait tout imaginé, qu’il s’était fait voler, passé sous une voiture… Malgré de longues et vaines recherches, on ne l’a jamais revu”, confie Eric Bottos, propriétaire de Bali, à Midi Libre.

Seulement voilà, c’est donc onze ans plus tard que le chat a fait son apparition dans une clinique vétérinaire du Gard, qui a réussi à identifier facilement son propriétaire grâce à sa puce. Ainsi, la clinique, située à Vauvert, a contacté sa famille pour lui restituer.

Crédit photo : Midi Libre

Le chat était infesté de tiques et de puces

Lorsqu’il a été retrouvé, l’animal était dans un état inquiétant sur une propriété du village de Gallician, à une quinzaine de kilomètres de ses maîtres. Très amaigri et infesté de puces et de tiques, Bali a été découvert par un Parisien qui ne se rend dans la région qu’occasionnellement. C’est ce vacancier qui a amené le chat chez les vétérinaires.

Bali avait été adopté par la famille de Codognan lorsqu’il n’était qu’un jeune chaton abandonné, mais il avait disparu un an et demi plus tard. Après des mois de recherches vaines, la famille s’était résignée et avait, depuis, adopté deux autres chats et deux chiens.

Malgré cette longue absence, Bali a rapidement retrouvé ses repères dans son foyer et tout de suite reconnu ses propriétaires : “Comme quoi, il ne faut jamais désespérer”, confie Eric Bottos, heureux de retrouver Bali.