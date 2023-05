Où trouver le chiot ou le chaton de ses rêves... sans risque ?

Un parcours du combattant dans ce qui s’avère être parfois une «jungle»

Trouver son chien ou son chat en France peut s’avérer compliqué surtout si vous avez arrêté votre choix sur une race particulière et que vous souhaitez adopter un chiot ou un chaton âgé de 3 à 6 mois.

En effet dans ce cas, vous pouvez d’entrée de jeu oublier les refuges qui proposent rarement des animaux de race avec pédigrée, et encore plus rarement des animaux de moins de 6 mois. Vous devrez trouver l’élevage canin ou félin qui pourra satisfaire à votre demande.

Crédit photo : Adobe Stock

L’exercice n’est malheureusement pas exempt de risques. En effet, la filière de l’élevage de chien et de chat repose sur un très grand nombre de profils d'éleveurs qui n’ont pas tous les mêmes obligations légales. Pour un non averti, il donc particulièrement difficile de s’y retrouver. Nombreuses sont les personnes peu scrupuleuses qui l’ont bien compris et proposent en toute illégalité de vous vendre un chiot ou un chaton. Les contrôles sont si peu nombreux que ces élevages illégaux ont souvent «pignon sur rue» alors même que, légalement, ils n’ont pas le droit d’exercer le métier d’éleveur canin ou félin, qui, en France, rappelons-le, est une profession réglementée.

Il y a malheureusement peu de moyens de trouver un avis objectif sur un élevage canin ou félin. À terme, les choses devraient néanmoins changer avec l’introduction progressive d’annonces labélisées sous l’égide du Ministère de l’Agriculture. Mais cette mesure issue d’une loi pourtant votée en novembre 2021 et qui, par décret (pour la partie «labellisations des annonces), devait s’appliquer au 1er juillet 2023, a été reportée au mieux en 2024. Qui plus est son caractère contraignant est lui simplement envisagé sine die. Dans ce contexte, il est intéressant de noter l’initiative du site internet chiot-et-chaton.fr animé par la société Ioupsi & Joke qui délivre des avis sur le respect des obligations légales des élevages (sur la base des éléments d’informations dont elle a connaissance). Le site revendique avoir listé pas moins de 30.000 élevages canins et félins en France.

Quel risque pour l’adoptant de ne pas contrôler l’élevage où il fait l’acquisition de son animal de compagnie ?

Il serait difficile de lister la totalité des risques encourus mais il reste possible d’en lister quelques uns comme l’escroquerie visant à :

- vous faire «miroiter» un animal qui n’existe pas en vous demandant d’envoyer des arrhes pour sa réservation ; argent que vous perdrez à coup sûr,

- vous vendre un animal pour ce qu’il n’est pas : par exemple un pédigrée tout autant prestigieux qu’il est inexistant, ou encore un chien d’importation ré-identifié illégalement en France,

- vous vendre un animal malade sans certificat vétérinaire,

- vous affirmer à tort que certains tests de dépistages génétiques ont été faits ; pour certaines races, cela peut conduire à des frais vétérinaires exorbitants ou à une mort prématurée de l’animal,

- ne jamais vous fournir le pédigrée (LOF ou LOOF) de l’animal,

- ne pas pouvoir se retourner contre l’éleveur (subitement disparu) en cas de vice rédhibitoire établi,

- etc…

Dans les cas qui précèdent, d’un moment de plaisir envisagé avec l’arrivée du chiot ou du chaton dans votre foyer, vous risquez de vivre un vrai calvaire pendant plusieurs années… le temps de la justice étant souvent (trop) long.

Quelles solutions pour faire l’acquisition d’un chiot ou d’un chaton en toute sécurité ?

Crédit photo : Shutterstock

Le plus simple est de passer par un tiers de confiance, soit quelqu’un que vous connaissez et qui connaît l’élevage qui vous intéresse (ce qui peut s’avérer assez rare), soit par une plateforme de réservation en ligne qui joue ce rôle de tiers garant.

Dans ce dernier cas, il convient de bien vérifier que la plateforme n’est :

- ni un site "généraliste" de petites annonces (très peu de contrôles),

- ni un site internet de petites annonces sans possibilité de réservation en ligne dont l'objet est d'attirer de la fréquentation pour vivre de la publicité qu'il affiche (et qui déclinera toute responsabilité dans ses mentions légales quant aux réservations effectuées sur la base des petites annonces qu’il héberge),

- ni un «faux» site (souvent très facilement détectable du fait des différentes incohérences présentes sur le site que ce soit dans les annonces ou dans les mentions légales).

Le mieux est d’identifier l’éleveur via une plateforme sûre permettant la réservation en ligne, initier le premier contact via la messagerie sécurisée de la plateforme internet de mise en relation. Libre à vous ensuite d'échanger directement avec cet éleveur. Mais c'est souvent à ce moment que l’erreur des futurs adoptants est commise : heureux d’avoir enfin trouvé un éleveur qui semble correspondre à leurs attentes, ils contractualisent directement avec lui, pensant que la meilleure garantie est de tout payer à l'éleveur avec l'animal sous les yeux. Ce n’est clairement pas la meilleure des solutions car dans ce cas la plateforme ne vous apportera aucune aide ou garantie en cas de problème. Il faut donc, une fois que vous avez trouvé le chiot ou le chaton de vos rêves auprès d’un éleveur (avec lequel vous avez pu échanger), revenir sur la plateforme pour procéder à sa réservation : seule façon que cette plateforme puisse jouer son rôle de tiers garant.

En effet, même les plateformes les plus sérieuses (et elles sont peu nombreuses) ne peuvent garantir à 100% que les éleveurs contrôlés ne les ont pas abusés. En cas de problème, ces plateformes qui connaissent parfaitement bien la législation sauront intervenir de façon rapide et efficace.

À noter que pour ces plateformes "tiers garants" (qui proposent donc la réservation sur internet), vous bénéficierez d'un délai de rétractation de 14 jours et les acomptes versés seront en tout état de cause conservés par la plateforme tant que vous n'aurez pas récupéré votre animal.