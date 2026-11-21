Alors qu’ils étaient en mission au Tchad, deux ornithologues français ont découvert une alouette qui n’avait pas été documentée depuis 95 ans.

Julien Birard et Pierre Defos du Rau travaillent pour l’Office Français de la Biodiversité et la Tour du Valat. Dans le cadre d’un projet de conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, ils se rendent régulièrement au Tchad et dans d’autres pays d’Afrique pour étudier les oiseaux d’eau.

En février 2026, ils sont partis pour une nouvelle expédition au Tchad, dirigée par Idriss Dapsia, un Tchadien qui travaille pour la Direction de la faune et des aires protégées du Tchad.

Une espèce très rare

Sur place, les deux Français ont passé dix jours à baguer des canards au lac Fitri. Ils se sont ensuite rendus au parc national de Zakouma afin de recenser les oiseaux d’eau. C’est dans la réserve d’Abou Telfane qu’ils ont eu la chance d’observer, de photographier et de filmer une alouette rousse (Calendulauda rufa). Comme cet oiseau que l'on croyait disparu depuis 1882 qui a été à nouveau identifié, cette espèce est extrêmement rare.

Les ornithologues ont découvert l’alouette alors qu’ils voulaient photographier un couple de moineaux du Kordofan. Le temps de récupérer leur appareil photo et leur microphone dans leur véhicule, le couple d’oiseaux avait disparu. Julien et Pierre ont fait des recherches pour le retrouver mais à la place, ils ont découvert une alouette rousse, à moins de 15 mètres de l’endroit où se trouvaient les moineaux.

Les premières photos de l’alouette rousse

Ils ont pris des photos et leurs images ainsi que leurs notes ont été transmises à des ornithologues experts du Tchad et des alouettes, qui ont confirmé l’espèce. Cette alouette rousse n’avait pas été documentée depuis 1931 au Niger. Après près de 95 ans sans observation documentée, elle refait son apparition, tout comme cet oiseau gelé depuis 46 000 ans découvert en Sibérie.

Julien et Pierre ont pris les premières photos de l’alouette dans son milieu naturel. Bien que les données sur cet oiseau soient très rares, il n’avait jamais été déclaré éteint. Il était même considéré comme une espèce de préoccupation mineure par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

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Une alouette méconnue

Cette alouette très peu connue a un plumage beige moucheté de brun. Elle mesure 15 centimètres de long et pèse environ 30 grammes. Elle vit dans les savanes arides du Niger, du Tchad et du Soudan. Si l’on connaît peu de choses sur cette espèce, c’est en partie parce que ces régions d’Afrique ne sont pas très accessibles pour l’ornithologie. Pour les voyageurs amateurs d’observation des oiseaux, le birdwatching offre une autre façon de découvrir cette activité.

L’équipe de chercheurs prévoit de retourner au Tchad en janvier 2027. Peut-être auront-ils une seconde chance de voir à nouveau une alouette rousse et d’en apprendre plus sur cette espèce méconnue.