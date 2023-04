Pourquoi est-il indispensable de souscrire une assurance santé chien chat ?

Nos compagnons à poils préférés peuvent eux aussi subir des petits tracas de la vie. Les frais vétérinaires peuvent vite grimper très haut, très vite. Pour vous permettre d’offrir des soins de santé comme il se doit à votre animal de compagnie, les assurances santé chien et chat sont plus qu’utiles. On vous explique tout.

Crédit : StockSnap/ Pixabay

Les animaux de compagnie comptent beaucoup pour leurs propriétaires. Il est donc normal de leur offrir les soins médicaux dont ils pourraient avoir besoin dans leur vie, au même titre qu’un humain. Tout comme un humain, il est important de souscrire à une assurance santé chien chat.

Pourquoi ? Parce qu’une bonne couverture santé pour votre animal lui permettra d’être pris en charge toute sa vie mais aussi de couvrir vos frais de consultations chez le vétérinaire. En souscrivant à une assurance santé chien chat, vous bénéficierez de nombreux avantages à ne pas négliger pour le bien-être de votre boule de poils.

Une assurance santé chien chat pour le bien-être de votre animal

Votre animal de compagnie n’est pas à l’abri d’accidents et autres problèmes de santé au cours de son existence. Accident, blessure, intoxication, infection… Votre chien ou votre chat peut être amené à devoir être soigné en urgence par un vétérinaire.

Il peut même arriver que des outils spécifiques et très coûteux soient nécessaires pour soigner votre animal ou qu’une opération chirurgicale soit recommandée. Les frais de consultation et de soin sont très chers et il est parfois compliqué pour certains propriétaires d’animaux d’y recourir financièrement. C’est dans cette optique qu’une assurance santé chien chat est bénéfique. Pour vous mais aussi pour votre animal.

Chaque bobo de votre animal rime avec dépenses. Par exemple, si votre chien se casse la patte et qu’une intervention chirurgicale est nécessaire, une assurance santé chien chat vous permettra d’être remboursé à 100%. Si votre chat souffre d’un rhume et doit se rendre chez le vétérinaire, l’assurance santé chien chat vous permettra encore de couvrir vos frais.

Pour vacciner ou stériliser votre animal (chien ou chat), pour une simple visite de routine chez le vétérinaire, pour une maladie ou un accident, pour un traitement préventif comme pour les vermifuges ou les anti-parasitaires, une assurance santé chien chat est des plus importantes.

Une alimentation saine et une dépense physique pour la santé de votre animal

Crédit : mattycoulton/ Pixabay

Comme nous l’avons mentionné, une assurance santé chien chat permet d’en bénéficier pour faire de la prévention et ne pas attendre que votre boule de poils soit malade. Par exemple, en oubliant d’appliquer un traitement de prévention anti-parasitaire à votre chien ou votre chat, ce dernier risque de contracter des maladies transmises par les tiques, les puces ou encore les moustiques. Et comme on dit, « mieux vaut prévenir que guérir ».

Il s’agit de petits gestes à adopter pour préserver le mieux possible la santé de votre chien ou de votre chat. Cela passa notamment par la nutrition. Contrairement aux humains, il n’est pas nécessaire de varier l’alimentation de votre animal. Évitez ainsi de leur donner à manger des aliments que vous consommez et ce, même si vous voulez leur faire goûter. Vous pouvez lui offrir des friandises, mais comme toutes les bonnes choses, avec modération. Enfin, prenez en compte la condition de votre animal pour lui donner des croquettes adaptées (si votre animal est stérilisé ou non, selon son âge, son mode de vie, dynamique ou non…). Demandez aussi à votre vétérinaire pour plus de conseils.

Veillez aussi à ce que votre animal se dépense physiquement en jouant avec lui ou en le laissant explorer votre jardin si vous en avez un. Un petit bout de nature pour votre animal lui sera très plaisant car n’oublions pas que les animaux sont curieux et aiment avoir une petite fenêtre sur l’extérieur.

Gardez en tête que pour souscrire à une assurance santé chien chat, votre animal ne doit pas avoir moins de 2 mois et plus de 8 ans. Il doit aussi être identifiable en étant pucé ou en possédant un tatouage.