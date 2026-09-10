Une chienne de 12 ans trouve enfin une famille après plus de 5 ans passés au refuge

À 12 ans, une chienne quitte enfin le refuge où elle a attendu une famille pendant plus de cinq ans.

Tout est bien qui finit bien pour Nyla, une chienne de douze ans qui va enfin connaître les joies de vivre au sein d’un foyer aimant. Une seconde chance bien méritée pour cette boule de poils, qui a attendu de longues années avant de trouver une famille.

Une chienne quitte enfin le refuge après plus de 5 ans

Comme le rapporte le magazine People, Nyla a récemment fait ses adieux au Hamilton Township Animal Shelter & Adoption Center, un refuge du New Jersey qui l’a recueillie et pris soin d’elle.

Selon l’organisation, la chienne a été confiée à une famille d’accueil, ravie de lui offrir un toit.

Aussi fou que cela puisse paraître, la pensionnaire a quitté l’établissement lors de son 2 094e jour, soit cinq ans, huit mois et 25 jours après son arrivée.

Cet heureux dénouement a été rendu possible grâce à une bénévole de Height Hope Senior Dog Rescue, une association américaine spécialisée dans le sauvetage de chiens âgés.

Plus tôt cette année, celle-ci a découvert la situation de Nyla et son interminable séjour au refuge. Ému par son histoire, l’organisme a décidé de lui venir en aide et de lui trouver un foyer.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’organisation a tenu sa promesse.

Une nouvelle vie bien méritée

Sur des photos publiées par le Hamilton Township Animal Shelter & Adoption Center, on voit la chienne avancer joyeusement sur un tapis rouge avant de franchir les portes du refuge.

Notre petit doigt nous dit que Nyla est ravie de commencer un nouveau chapitre de sa vie aux côtés de ceux qui ont choisi de lui ouvrir leur porte.

« Ce soir, au lieu d’être dans un box du refuge, elle a un lit douillet. Des jouets rien qu’à elle. Des mains qui lui offrent des caresses sans fin. Et une famille d’accueil qui lui montre ce que signifie être enfin chez soi », a indiqué l’association sur Facebook ce lundi 7 septembre.

Crédit Photo : Height of Hope Senior Dog Rescue/Facebook

Avant d’ajouter :

« Après 2 094 jours d’attente, Nyla va enfin pouvoir redécouvrir ce que signifie être la chienne de quelqu’un. Ta nouvelle vie commence maintenant ».

Ce n’est pas tout. L’établissement a aussi exprimé sa gratitude envers Height Hope Senior Dog Rescue pour avoir « sauvé » la chienne « de la vie au refuge et lui avoir offert l’amour et les soins qu’elle n’avait pas connus depuis plus de cinq ans ».

La suite après cette vidéo

Une association qui aide les chiens seniors

Cette association a pour but d’offrir aux chiens seniors « les belles années qu’ils méritent » grâce à des familles d’accueil.

Selon son site internet, elle cible les chiens qui, comme Nyla, ont passé une longue période en refuge, où ceux qui ont été abandonnés par des propriétaires âgés qui n’étaient plus en mesure de s’occuper d’eux.

D’après Height of Hope, Nyla est le 29e chien sauvé par cette organisation. Sur les photos prises dans sa nouvelle maison, elle joue avec une peluche et se laisse caresser par ses anges gardiens.

Crédit Photo : Height of Hope Senior Dog Rescue/Facebook

Des clichés qui réchauffent le cœur !