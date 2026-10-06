Elle photographie son chien couronné de journaux pour dénoncer les préjugés sur les pitbulls : son portrait remporte le grand prix des Dog Photography Awards 2026

À Dunkerque, un chiot qui a été retrouvé jeté dans une poubelle, a perdu la vie malgré sa prise en charge. La ville a saisi la justice pour retrouver et sanctionner l’auteur de cet abandon.

Fin septembre, un chiot a été retrouvé dans une poubelle, en piteux état après y avoir été jeté à Dunkerque (Hauts-de-France).

Si le petit chien de race malinois, âgé d’environ un mois, a bénéficié des meilleurs soins vétérinaires, il était déjà très malade. Il s’est éteint ce week-end, quelques jours après son sauvetage. Après son décès, une plainte a été déposée.

Un chiot retrouvé abandonné dans une poubelle

Cette triste histoire a commencé le dimanche 27 septembre. Le chiot avait été découvert enfermé dans un sac, au fond d’un conteneur enterré à ordures à Malo-les-Bains, un quartier de la ville, rapporte La Voix du Nord.

Alors qu’il était piégé à l’intérieur, l’animal a réussi à pousser des gémissements, ce qui a attiré l’attention des passants. Ces derniers se sont alors empressés d’alerter les secours.

Dépêchés sur les lieux, les sapeurs-pompiers sont parvenus à faire sortir la boule de poils, une opération qu’ils ont qualifiée d’« intervention poignante ». Le chiot a ensuite été placé sous oxygène en raison de son état critique.

Une fois stabilisé, le toutou a été confié à un refuge de la SPA, avant d’être conduit en urgence chez un vétérinaire à Calais.

Crédit Photo : Amicale des sapeurs-pompiers de Malo

L’animal meurt entouré de sa famille d’accueil

Sur place, le bébé chien a été réhydraté, mais malheureusement, son état ne s’est pas amélioré.

Selon les informations du quotidien général, il souffrait notamment des conséquences de sa chute de plusieurs mètres dans le conteneur. Il a également développé une intoxication liée aux détritus.

Toujours selon nos confrères, le chiot était aussi atteint de graves troubles neurologiques incurables. Ces problèmes pourraient expliquer son abandon. Cinq jours après les faits, le minuscule malinois restait très affaibli.

Crédit Photo : Amicale des sapeurs-pompiers de Malo

Face à cette situation, il a reçu un traitement pour soulager ses souffrances. Dans la foulée, il a rejoint une famille d’accueil, chez laquelle il a rendu son dernier souffle ce week-end, a indiqué la SPA de Dunkerque sur Facebook.

« Bien que tout le monde ait fait le maximum pour cette petite misère, il est malheureusement décédé ce week-end. Plusieurs crises d'épilepsie auront eu raison de lui. Il sera tout de même décédé au chaud, accompagné de sa famille d'accueil qui aura pris soin de lui jusqu'à la dernière seconde », peut-on lire.

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Une plainte déposée après sa mort

De son côté, la ville de Dunkerque a déposé plainte après la mort du chiot, selon Laurent Mazouni, adjoint au maire chargé des questions liées aux animaux.

« Il faudra attendre qu’une enquête soit ouverte », a-t-il indiqué.

Charles Neuquelman, un autre élu, a réagi à cette affaire sur son compte Facebook.

« Je veux aussi dire ma colère. Un chien est un être vivant. On ne le jette pas parce qu’on n’en veut plus ! Rien ne peut justifier un tel geste. J’espère que l’auteur sera retrouvé et très sévèrement puni », a-t-il écrit.

La personne responsable d’avoir abandonné le chien pourrait être poursuivie pour abandon ayant entraîné la mort d’un animal. Elle encourt jusqu’à cinq ans de prison et d’une amende de 75 000 euros.