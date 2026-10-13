« Je l'ai reconnue tout de suite » : disparue depuis 8 ans, sa chatte avait été adoptée par un habitant de son village

En Charente-Maritime, une femme a perdu son chat en 2018. Huit ans plus tard, elle l’a retrouvé et a appris qu’il avait été adopté par un autre habitant de son village.

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disparue depuis 8 ans, sa chatte avait été adoptée par un habitant de son village

Florence est une femme originaire de Montroy, en Charente-Maritime. En 2015, elle a découvert une portée de chatons dans son jardin et a décidé de recueillir la fratrie pour s’en occuper. Cependant, l’une des femelles, nommée Lana, a disparu en 2018 et n’est jamais revenue.

“C’était la deuxième fois qu’elle disparaissait. La première fois, elle était partie une petite semaine, et puis un jour elle est partie et n’est jamais revenue”, a confié Florence à Ici La Rochelle.

Le chat a disparu

Florence a tout fait pour retrouver Lana. Elle a posté des appels à témoins sur les réseaux sociaux, a collé des affiches dans les rues de son village et a signalé la disparition de son chat sur le service dédié Pet Alert. Malgré tous ces efforts, Florence n’a eu aucun signe de vie de Lana.

Contre toute attente, huit ans plus tard, le chat est réapparu. Début octobre, Florence a reçu un appel d’un refuge qui lui annonçait avoir retrouvé Lana. Un appel inespéré qui prouve qu’il faut toujours garder espoir quand un animal disparaît, tout comme ce chat qui a refait surface après sept ans d'absence.

Adopté par une autre personne

Pendant ces huit années, le chat a été adopté par un autre habitant du village, un homme âgé qui ne se doutait pas qu’il s’agissait d’un animal égaré qui avait déjà une famille. Lana a été confiée à une famille d’accueil alors que le vieil homme s’apprêtait à partir en Ehpad. Tout comme Lana, un autre chat s’est enfui de son foyer avant d’être recueilli par une gendarme.

C’est à ce moment-là que le refuge de Châtelaillon a découvert un tatouage d’identification sur Lana, partiellement effacé. Suspicieux, les membres du refuge ont mené des recherches et la vraie propriétaire de Lana a été retrouvée.

“Je suis allée la voir dans la famille d’accueil, et je l’ai reconnue tout de suite”, a confié Florence.

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La chatte retourne dans son foyer

Si Florence a reconnu Lana, l’inverse est également vrai. Alors que la chatte refusait tous les doudous qu’on lui proposait, elle s’est précipitée sur celui qu’elle avait dans son foyer avant sa disparition.

Après huit ans d’absence, Lana a pu retrouver son foyer et sa maîtresse. Une histoire qui finit bien.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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