Une famille retrouve son chat adoré... sept ans après sa disparition !

Sept ans après sa disparition, un chat va bientôt retrouver sa famille adoptive. L’animal a été retrouvé grâce à sa puce électronique.

Une famille originaire de Parigné-sur-Braye (Mayenne) débute l’année de la plus belle des façons. La raison ? Elle a retrouvé son chat disparu depuis sept ans, rapporte le Courrier de la Mayenne.

Comme le précise l’hebdomadaire, Stéphanie et Mathieu ont vécu un véritable cauchemar lorsque leur chatte Choupette s’est évaporée dans la nuit du 26 mai 2017. À l’époque, le couple avait tout son possible pour la retrouver.

«C’était un soir où il faisait très chaud. Choupette était sortie et on avait laissé la fenêtre ouverte mais elle n’est jamais rentrée», explique le couple au site d’information.

Crédit Photo : istock

Face à cette situation, Stéphanie et Mathieu ont fait tout leur possible pour la retrouver : «On a fait des affiches, on a recherché, on est allés voir les voisins, les commerçants du coin… Mais personne ne l’avait vue».

Malgré des recherches intensives, Choupette demeurait introuvable : «On était tristes. Le fait de ne pas savoir si elle était morte ou non nous avait empêchés de faire le deuil», se souvient Stéphanie.

Alors que tout espoir était perdu, la jeune femme a reçu, le 9 janvier dernier, un appel inconnu d’un bénévole qui travaille dans un refuge animalier. Son interlocuteur lui a expliqué qu’il avait retrouvé son chat.

Choupette a été retrouvée à 800 km de chez elle

Dans un premier temps, Stéphanie a cru que l’homme parlait de Fanta, le deuxième chat de la maison. De son côté, le bénévole lui a affirmé qu’il s’agissait bien de Choupette. Des photos et des vidéos de l’animal donneront raison au bénévole.

«Ce monsieur est bénévole dans un refuge pour animaux et il a eu le bon réflexe de faire lire sa puce. Ça faisait un an et demi que le monsieur voyait Choupette traîner dans sa résidence», précise Stéphanie au Courrier de la Mayenne.

Crédit Photo : istock

Comme le précise le Courrier de la Mayenne, la chatte a été retrouvée saine et sauve à l’autre bout de la France, plus précisément à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), à plus de 800 kilomètres de chez ses maîtres.

Par chance, la chatte - aujourd’hui âgée de 16 ans - est bonne santé. Le matou au pelage noir et blanc sera remis à ses maîtres ce dimanche 21 janvier.