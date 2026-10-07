Il abat un cerf dans les Alpes autrichiennes : l'animal glisse sur la pente et le blesse grièvement

En Autriche, un chasseur a été grièvement blessé par l’animal qu’il venait lui-même d’abattre.

Mauvais karma ?

Alors qu’il pensait ramener la dépouille de son gibier fraîchement abattu, un chasseur prénommé Tom a vu son plan tomber à l’eau. La raison ? Il a été blessé par l’animal qui venait de rendre son dernier souffle.

Cet incident pour le moins ubuesque s’est déroulé le samedi 26 septembre à Rauris, une commune alpine située dans la région du Pinzgau, en Autriche, rapporte le quotidien autrichien Heute.

Que s’est-il passé ?

Un chasseur abat un cerf et finit blessé par l’animal

Tout a commencé lorsque le chasseur a abattu un cerf. Il a alors voulu transporter le corps sans vie du cervidé. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, soulignent nos confrères.

Le chasseur, qui se trouvait en contrebas au moment des faits, s’est retrouvé dans de sales draps lorsque le ruminant s’est soudainement mis à glisser sur la pente.

Ce qui devait arriver arriva : l’homme n’a pas eu le temps de s’écarter et l’animal l’a percuté de plein fouet. Sous le poids du cerf, il a chuté et a été grièvement blessé au niveau du mollet.

Il doit appeler les secours

Incapable de bouger, l’individu n’a pas eu d’autre choix que d’appeler les secours alors qu’il est lui-même sauveteur en montagne à Rauris.

Peu après, un hélicoptère est venu à sa rescousse afin de l’extraire de cette zone escarpée. Dans la foulée, il a été pris en charge dans la vallée par un médecin urgentiste et des secouristes avant d’être transporté à l’hôpital.

Le 2 octobre dernier, ses collègues ont partagé la vidéo de son sauvetage sur Facebook. Sur les images, on voit le chasseur s’attacher lui-même au câble afin d’être héliporté. Malgré sa blessure, il semble toutefois aller bien.

« Nous souhaitons à notre camarade un prompt rétablissement et un meilleur karma ! », peut-on lire en légende de la publication.

La suite après cette vidéo

Les internautes réagissent

Sans réelle surprise, cette séquence n’a pas manqué de faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, deux camps s’opposent. Le premier prend la défense du chasseur.

Une personne s’adresse directement aux sauveteurs qui sont venus à son secours. Et, visiblement, elle n’apprécie pas la remarque sur le «karma». Elle a écrit :

« Cette remarque sur le mauvais karma est inutile et ne fait qu’alimenter davantage les critiques envers les chasseurs. Lui aussi a aidé des gens, comme vous…».

Un utilisateur lui a alors répondu :

« Si les chasseurs sont autant critiqués, ce n’est pas sans raison ».

Le ton est donné !