« J'ai été projeté 20 mètres plus loin » : un chasseur de 18 ans survit après avoir été encorné par un taureau

En Corse, un jeune homme de 18 ans a été encorné par un taureau lors d’une partie de chasse.

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Gros plan sur un taureau en pleine nature

Une partie de chasse qui tourne mal… pour les humains.

Alors qu’il traquait du gibier avec des camarades, Léo, un homme de 18 ans, a été attaqué par un taureau en Corse.

Un chasseur de 18 ans encorné par un taureau

Les faits se sont déroulés ce samedi 12 septembre, au niveau d’une zone montagneuse, entre les communes de Bigornu et Campitellu, rapporte France 3. Que s’est-il passé ?

Le groupe, composé de quatre individus, était en pleine traque sur un chemin étroit lorsqu’un taureau est apparu derrière eux, se souvient le principal intéressé auprès de nos confrères.

Face à cette situation, le jeune chasseur a tenté de fuir, mais il a été violemment pris pour cible par l’animal.

« J’ai à peine eu le temps de réaliser ce qui se passait. J’ai été projeté 20 mètres plus loin dans les ronces », raconte Léo à France 3 Corse ViaStella.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le chasseur a été bien amoché après avoir été encorné.

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L’animal sauvage abattu

Comme le précise le média, la victime a été transportée en urgence absolue à l’hôpital par les secouristes, parmi lesquels le Groupe Montagne des Sapeurs-Pompiers.

Lors de sa prise en charge, Léo présentait une blessure de 6 centimètres de profondeur au dos et un «profond traumatisme». Malgré la gravité de la plaie, il a pu rentrer chez lui le soir même.

« C’est un miracle que j’ai été de dos à ce moment-là et qu’aucun organe n’ait été touché », assure-t-il.

Selon les informations de France 3, le chasseur est originaire de Catalogne. Il a pris ses quartiers dans le village de Campitellu il y a environ trois semaines.

Au moment de l’accident, le nouveau venu chassait notamment avec le maire de la commune, Jean Mazzoni. L’édile n’a pas hésité à abattre le taureau, décrit comme sauvage, après la charge.

« Le taureau est descendu en contrebas, sa présence présentait un risque. Il aurait pu s'aventurer jusqu'au village », explique-t-il.

Selon lui, cette zone est de plus en plus fréquentée par « des vaches en divagation, qui n’appartiennent à personne ».

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Corse

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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