Un chasseur de 74 ans arrêté tue une femme après l'avoir confondue avec... un cerf, il est libéré sous caution

Un chasseur américain a été inculpé après avoir voir mortellement tiré sur une femme qu’il aurait confondue avec un cerf.

Un accident de chasse dramatique.

Aux États-Unis, un chasseur a été poursuivi pour homicide involontaire pour avoir abattu une mère de famille qu’il aurait prise pour du gibier.

Une femme traverse un champ et se fait tirer dessus

Les faits se sont produits vendredi 18 septembre à Ellendale, dans le Delaware, rapporte le magazine People.

Selon les autorités locales, les forces de l’ordre se sont rendues dans un champ, vers 19h40, après un signalement de coups de feu.

Sur place, les agents ont découvert une victime, identifiée plus tard comme Maria Chilel Soto, 39 ans, originaire de Georgetown et mère de cinq enfants, au sol.

Crédit Photo : GoFundMe

Les policiers ont alors commencé à lui prodiguer les premiers soins, avant que les secours prennent le relais et la transportent dans un hôpital local, où elle a été déclarée morte.

Selon la police de l’État du Delaware (DSP), Maria Chilel Soto traversait le champ avec un homme et deux enfants au moment du drame.

Les enquêteurs ont ensuite interrogé un chasseur qui se trouvait à proximité, Walter Moorhead, 74 ans, qui réside à Salisbury dans le Maryland. Les autorités ont établi qu’il était à l’origine du tir qui a touché la trentenaire. Il a été placé en garde à vue dans la foulée.

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Un chasseur la confond avec un cerf

Les policiers ont découvert que le septuagénaire chassait le cerf depuis un affût au sol, une cachette permettant au chasseur de se dissimuler.

Dans des circonstances qui restent encore à éclaircir, l’homme aurait cru apercevoir un cerf avant de tirer avec son fusil, touchant la victime à la place.

Walter Moorhead est poursuivi de plusieurs chefs d’accusation, dont homicide involontaire et utilisation d’une arme à feu lors des faits. Ce n’est pas tout : trois chefs de mise en danger de la vie d’autrui sont également retenus contre lui.

La DSP a précisé dans un communiqué que le chasseur a été libéré après avoir versé une caution de 43 000 dollars (environ 37 600 euros). L’enquête a été confiée à l’unité chargée des homicides.

Dans une cagnotte GoFundMe, créée afin de soutenir la famille de Maria Chilel Soto, la trentenaire est décrite comme une mère de cinq enfants « aimée de tous », dont « la vie a été tragiquement fauchée ».

« Les proches de Maria doivent désormais faire face à la douleur immense provoquée par cette perte brutale, tout en veillant à ce qu’elle puisse être enterrée dans la dignité », a écrit l’organisateur de la cagnotte.

Avant d’ajouter :

« Ils ont besoin d’aide pour couvrir les frais d’obsèques et le coût du rapatriement du corps de Maria au Guatemala, afin qu’elle puisse être ramenée chez elle ».

Au moment où nous écrivons ces lignes, plus de 4 539 dollars, soit près de 3 950 euros, ont été récoltés.