Le chef de la Fédération mexicaine de chasse tué par un buffle sur lequel il venait de tirer

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un buffle en Argentine

En Argentine, un chasseur a été tué, chargé par un buffle sur lequel il venait de tirer dans le cadre d’une pratique très controversée.

Le drame s’est déroulé lors d’une partie de chasse organisée dans une zone rurale de la province d’Entre Ríos, située dans le nord-est du pays, non loin de la ville de Rosario, en Argentine. Le chasseur qui a perdu la vie se nommait Mario Alberto Canales Najjar, qui n’est autre que le directeur de la Fédération mexicaine de la chasse (Femeca).

Alors que lui-même et les trois autres personnes qui l’accompagnaient venaient de tirer sur un buffle adulte d’environ une tonne, l’animal, voyant que sa vie était en danger, l’a chargé avant de le percuter violemment avec ses cornes.

Mario Alberto Canales NajjarCrédit photo : Femeca

Le buffle est finalement décédé après que les chasseurs qui se trouvaient aux côtés de la victime aient riposté, le touchant à cinq reprises à bout portant. En l'absence de réseau téléphonique et dans l'impossibilité d'appeler une ambulance, le directeur de la Femeca a dû être transporté à l'hôpital le plus proche dans une camionnette privée.

Il est arrivé à la clinique avec des côtes et un sternum fracturés, ainsi que des contusions sur diverses parties de son corps. Il a été déclaré mort quelques heures plus tard, des suites de ses blessures.

La chasse sportive, une pratique controversée

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Le parquet d’Entre Ríos a ouvert une enquête sur cet incident et examine actuellement les autorisations détenues par l’entreprise basée à Punta Caballos qui a organisé l’excursion, notamment pour vérifier si elle disposait des documents requis pour chasser l’animal.

Mario Alberto Canales NajjarCrédit photo : iStock

Les trois compagnons de la victime seront également interrogés afin de déterminer qui a fait appel à cette entreprise de chasse sportive, qui facture environ 440 euros par jour pour ses excursions.

Mario Alberto Canales Najjar était avocat à Mexico et occupait également le poste de vice-président de l’organisation « Unis pour une gestion durable de notre biodiversité ». Outre ses fonctions au sein de la Fédération mexicaine de chasse, Mario Alberto Canales Najjar était également président du conseil d’administration du Safari Club du Mexique et membre du conseil d’administration du Conseil national de la faune sauvage.

Mario Alberto Canales NajjarCrédit photo : Femeca

Ce drame a mis en lumière une activité largement méconnue d’une grande partie de la société argentine : l’industrie de la chasse sportive. Des établissements comme celui auquel avait fait appel le groupe mexicain élèvent des animaux sauvages tels que des cerfs, des antilopes, des buffles et des mouflons, entre autres, pour servir de proies à leurs clients.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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