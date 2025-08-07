Un chasseur millionnaire meurt encorné par un buffle qu'il était sur le point d'abattre

Par ·

Asher Watkins

Dimanche, un millionnaire américain a été tué par un buffle qu’il traquait lors d’une expédition de chasse en Afrique du Sud.

Asher Watkins, un millionnaire originaire du Texas (États-Unis), a perdu la vie au cours d’une partie de chasse au gros gibier, rapportent plusieurs médias internationaux.

Les faits se sont déroulés dimanche 3 août 2025 dans la province du Limpopo, en Afrique du Sud.

Comme le précise People, l’homme de 53 ans a été encorné par un buffle du Cap qu’il était en train de chasser.

Buffle du CapCrédit Photo : Wolfgang Kaehler / Getty Images

Le quinquagénaire, un promoteur immobilier spécialisé dans le domaine des ranchs, participait à un safari - organisé par Coenraad Vermaak Safaris - avec un chasseur professionnel et un pisteur animalier quand l’incident s’est produit.

Il meurt encorné par le buffle qu’il chassait

Selon les informations du magazine américain, le trio traquait une bête de 1,3 tonne lorsque celle-ci s’est retournée contre le groupe. 

L’animal s’est ensuite dirigé vers l’homme d’affaires et l’a chargé à une vitesse d’environ 56 km/h, avant de le percuter mortellement.

Pour le moment, on ignore si le buffle a été abattu ou s’il a réussi à s’échapper.

Asher Watkins en train de poser avec un trophée de chasseCrédit Photo : Asher Watkins / Facebook

« C’est avec une profonde tristesse et cœur lourd que nous confirmons la mort tragique de notre client et ami Asher Watkins (… )», a déclaré le chasseur Hans Vermaak dans un communiqué adressé au média au nom de CV Safaris.

Avant d’ajouter :

« C’est un incident dévastateur, et nos pensées vont à ses proches. Nous faisons tout notre possible pour soutenir les membres de la famille qui sont ici avec nous et ceux qui sont restés aux États-Unis alors qu'ils font face à cette perte tragique ».

Asher Watkins en train de poser avec un trophée de chasseCrédit Photo : Asher Watkins / Facebook

Selon le Daily Mail est Metro, la mère de la victime, son beau-père, ainsi que son frère, l’attendaient au Lodge Safari lorsque le drame a eu lieu.

À noter que les autorités sud-africaines ont ouvert une enquête sur la mort d’Asher Watkins.

Source : People
Chasseur

