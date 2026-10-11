Il s'introduit dans l'enclos des tigres d'un zoo et meurt sur place : les autorités demandent de ne pas partager les vidéos

Terrible drame en Angleterre, où un homme a été tué par un tigre dans un zoo. Les autorités demandent aux internautes de ne pas partager les vidéos « choquantes ».

Le Yorkshire Wildlife Park, en Angleterre, a été le théâtre d’un tragique événement. Un tigre a attaqué puis tué un visiteur qui s’était introduit dans son enclos.

La scène a été filmée et les autorités demandent aux internautes de ne pas partager ces vidéos en raison de leur violence, rapporte le magazine People.

Un homme entre dans l’enclos des tigres dans un zoo britannique et meurt

Les faits se sont déroulés le samedi 10 octobre. Interrogé par nos confrères américains, le zoo a déclaré qu’un «grave incident» s’était produit dans l’enclos des tigres de Sibérie.

Dans des circonstances qui restent à éclaircir, un homme aurait sauté dans cet espace avant d’être attaqué par l’un des fauves, qui lui a infligé des blessures mortelles.

Crédit Photo : Yorkshire Wildlife Park

Après l’agression, les secours sont rapidement intervenus dans le parc animalier. Malgré les tentatives du personnel médical pour le réanimer, la victime a été déclarée morte sur place.

De son côté, la police du South Yorkshire a confirmé avoir reçu un signalement concernant un homme entré dans l’enclos des tigres, vers 13 h 35.

Les forces de l’ordre ont indiqué que la famille du défunt avait été informée de sa mort et qu’elle bénéficiait du soutien d’agents spécialisés.

Une enquête ouverte

À la suite du drame, une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui s’est passé. Peu après l’incident, le parc a été évacué et des agents sont restés sur les lieux pour mener les premières investigations.

La tragédie s’est produite dans l’attraction « La Terre des tigres », qui dispose d’une passerelle surélevée de 300 mètres de long depuis laquelle les visiteurs peuvent observer les tigres de Sibérie dans leur enclos. Celui-ci comprend une zone boisée, une prairie et un bassin avec une cascade.

Crédit Photo : Charley Atkins / SWNS

Le Yorkshire Wildlife Park est fermé au public ce dimanche 11 octobre, le temps de l’enquête.

« La sécurité et le bien-être de nos visiteurs, de notre personnel et de nos animaux restent notre priorité absolue », a indiqué l’établissement.

De son côté, le tigre impliqué dans l’attaque se retrouve toujours dans son enclos et ne présente aucune blessure.

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Des vidéos de l’accident circulent en ligne

Depuis, des vidéos de l’incident ont commencé à circuler en ligne. Le zoo et les autorités ont appelé les utilisateurs à ne pas les partager.

« Nous encourageons les gens à ne pas partager ces images choquantes », ont-ils déclaré.

Selon le Doncaster Free Press, plusieurs témoins affirment avoir vu l’individu, qui semblait « agité », sauter dans l’enclos des tigres avant que l’un des félins ne l’attrape.

Crédit Photo : Capture d’écran X

Sur les images, on peut voir le tigre mordre à la nuque un homme portant un sweat à capuche noir. Ce dernier semble ensuite montrer le fauve du doigt en tentant de le repousser avec ses jambes.

Aujourd’hui, seuls environ 500 tigres de Sibérie vivraient encore à l’état sauvage.