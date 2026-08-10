Inde : un agriculteur de 58 ans tué puis dévoré dans une attaque présumée de tigre

En Inde, un agriculteur âgé d’une cinquantaine d’années a été retrouvé mort dans son champ. Un tigre serait à l’origine de son décès.

Une scène terrifiante s’est déroulée le samedi 8 août à Gudalur, dans l’État du Tamil Nadu, en Inde, rapporte le magazine People.

Un agriculteur de 58 ans, nommé Balakrishnan, est mort dans une attaque présumée de tigre, selon le média indien The New Indian Express.

Les restes du fermier ont été découverts le lendemain matin dans son champ. La veille, il s’était rendu sur son terrain, situé près de chez lui, vers 20 heures, afin de faire fonctionner du matériel d’irrigation, avant de ne plus donner signe de vie.

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Un agriculteur tué par un tigre en Inde ?

Après avoir été alertés, des employés de l’administration forestière locale et des villageois ont recherché le quinquagénaire le dimanche matin, aux alentours de 7 heures.

Selon nos confrères, son corps sans vie a été retrouvé plus tard dans la journée. D’après les premiers éléments, Balakrishnan aurait été attaqué puis dévoré par un grand mammifère. Ses blessures seraient compatibles avec celles infligées par un tigre.

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À la suite de cette macabre découverte, les autorités forestières ont lancé des recherches pour retrouver l’animal qui pourrait être à l’origine de l’attaque.

Elles utilisent notamment des drones et des pièges photographiques équipés de caméras en direct pour le localiser.

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Le félin activement recherché par les autorités

La division forestière a annoncé qu’elle fournirait une aide financière à la famille de la victime, selon les médias locaux.

Ce terrible incident a suscité l’inquiétude des habitants, qui ont organisé une manifestation pour réclamer une intervention accrue des autorités afin d’éviter d’autres rencontres mortelles avec des animaux sauvages de la région.

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De son côté, un responsable local a averti que le fauve qui aurait tué Balakrishnan pourrait encore représenter un danger immédiat pour d’autres personnes.

« Le département des forêts doit surveiller de près ce grand félin et prendre des mesures concrètes pour éviter qu’un autre incident de ce type ne se produise », a-t-il indiqué, cité par The New Indian Express.

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