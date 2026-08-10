Inde : un agriculteur de 58 ans tué puis dévoré dans une attaque présumée de tigre

En Inde, un agriculteur âgé d’une cinquantaine d’années a été retrouvé mort dans son champ. Un tigre serait à l’origine de son décès.

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Un tigre en Inde

Une scène terrifiante s’est déroulée le samedi 8 août à Gudalur, dans l’État du Tamil Nadu, en Inde, rapporte le magazine People.

Un agriculteur de 58 ans, nommé Balakrishnan, est mort dans une attaque présumée de tigre, selon le média indien The New Indian Express.

Les restes du fermier ont été découverts le lendemain matin dans son champ. La veille, il s’était rendu sur son terrain, situé près de chez lui, vers 20 heures, afin de faire fonctionner du matériel d’irrigation, avant de ne plus donner signe de vie.

L'agriculteur de 58 ans nommé BalakrishnanCrédit Photo : DR

Un agriculteur tué par un tigre en Inde ?

Après avoir été alertés, des employés de l’administration forestière locale et des villageois ont recherché le quinquagénaire le dimanche matin, aux alentours de 7 heures.

Selon nos confrères, son corps sans vie a été retrouvé plus tard dans la journée. D’après les premiers éléments, Balakrishnan aurait été attaqué puis dévoré par un grand mammifère. Ses blessures seraient compatibles avec celles infligées par un tigre.

Un tigre dans un champ en Inde Crédit Photo : iStock

À la suite de cette macabre découverte, les autorités forestières ont lancé des recherches pour retrouver l’animal qui pourrait être à l’origine de l’attaque.

Elles utilisent notamment des drones et des pièges photographiques équipés de caméras en direct pour le localiser.

La suite après cette vidéo

Le félin activement recherché par les autorités

La division forestière a annoncé qu’elle fournirait une aide financière à la famille de la victime, selon les médias locaux.

Ce terrible incident a suscité l’inquiétude des habitants, qui ont organisé une manifestation pour réclamer une intervention accrue des autorités afin d’éviter d’autres rencontres mortelles avec des animaux sauvages de la région.

Des agents du département des forêts utilisent un drone pour rechercher le tigre qui a tué un homme à GudalurCrédit Photo : DR

De son côté, un responsable local a averti que le fauve qui aurait tué Balakrishnan pourrait encore représenter un danger immédiat pour d’autres personnes.

« Le département des forêts doit surveiller de près ce grand félin et prendre des mesures concrètes pour éviter qu’un autre incident de ce type ne se produise », a-t-il indiqué, cité par The New Indian Express.

Avant d’ajouter :

« Il est fort probable que le tigre devienne un mangeur d’hommes ».

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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