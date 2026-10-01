Un influenceur risque la prison après s'être filmé en train de s'asseoir sur une tortue protégée

Un influenceur ukrainien fait l’objet d’une enquête après la diffusion d’une vidéo où il s’assoit sur une tortue de mer à Oman.

Un geste qui suscite l’indignation.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Vadym Oleynik, un créateur de contenu ukrainien spécialisé dans le fitness, est dans la tourmente. La raison ? Il s’est filmé en train de s’asseoir sur une tortue verte protégée lors d’un récent séjour à Oman.

Les images ont attiré l’attention des autorités et une enquête a été ouverte, rapporte le magazine américain People.

Un influenceur se filme sur le dos d’une tortue protégée à Oman

L’incident s’est déroulé dans la réserve de tortues de Ras Al Jinz, un sanctuaire écotouristique situé à l’extrémité orientale de la péninsule Arabique.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram (aujourd’hui supprimée), Vadym Oleynik monte sur la carapace de la tortue. Alors que le reptile tente de s’échapper, l’influenceur le rattrape et s’installe une nouvelle fois sur son dos.

🚨 Un influencer ucraniano y su pareja desatan críticas tras difundirse imágenes en las que aparecen sentados sobre una tortuga marina mientras el animal ponía huevos en una playa de Omán.



Vadym Oleynik y Olena Kravchenko se turnaron para posar sobre el caparazón en la zona… pic.twitter.com/MJnYfw4ipv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 29, 2026

Ce n’est pas tout. Il a aussi publié des photos de sa fiancée, Olena Kravchenko, elle aussi assise sur l’animal.

La séquence est devenue virale et a suscité une avalanche de critiques. Biologicamente, un compte sur les réseaux sociaux suivi par plus de 150 000 personnes et spécialisé dans les actualités scientifiques, a dénoncé les agissements des deux touristes.

Dans un long message partagé le 24 septembre, la page qualifie la scène « d’obscène et d’inadmissible ».

Une enquête ouverte

Les images sont parvenues jusqu’aux forces de l’ordre et à l’Agence omanaise de protection de l’environnement et de la biodiversité. Ces dernières enquêteraient sur l’incident impliquant les deux voyageurs ukrainiens.

Dans un communiqué datant du 27 septembre, l’Autorité environnementale d’Oman a indiqué que la vidéo montre « un touriste se livrant à des actes qui perturbent les tortues de mer », des agissements qui « constituent une violation des lois et réglementations relatives à la protection de la faune dans la région ».

Crédit Photo : Biologicamente

L’organisme a ajouté avoir « pris des mesures légales nécessaires à l’encontre de l’individu concerné ».

À Oman, perturber ou toucher une tortue dans la réserve peut entraîner une amende de 690 euros, ainsi qu’une peine de prison dans les cas les plus graves.

La suite après cette vidéo

Le créateur de contenu présente ses excuses

En pleine tourmente, Vadym Oleynik, qui est suivi par plus de 200 000 abonnés, a posté une story dans laquelle il revient sur la polémique.

« Je voudrais tout d’abord présenter mes excuses à l’Autorité environmental du Sultanat d’Oman. Mais aussi à l’agence chargée de la protection des tortues marines vertes sur lesquelles je me suis assis », a-t-il indiqué.

Crédit Photo : Vadym Oleynik

Il a notamment reconnu avoir commis « une erreur » et assuré qu’il n’avait pas pris connaissance des règles.

« Je ne voulais pas faire de mal à la tortue (…) Que Dieu vous bénisse tous et me pardonne pour mon erreur », a-t-il conclu.

Pour rappel, la tortue verte (Chelonia mydas) est une espèce protégée, notamment à Oman. Elle figure sur la Liste rouge de l’UICN dans la catégorie « préoccupation mineure ».