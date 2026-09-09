Une mère grimpe sur une tortue de 40 cm avec sa fille dans les bras et lui donne des coups de pied : la vidéo indigne la toile

Des touristes en visite dans un parc animalier en Chine ont été filmés en train de s’accroupir sur le dos d’une tortue. La vidéo a suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux.

Un acte qui ne passe pas.

Le Changlu Tourism and Leisure Park, un parc animalier situé à Foshan, dans le sud de la Chine, a été le théâtre d’une scène inhabituelle et choquante : des visiteurs ont été aperçus debout sur le dos d’une tortue.

Cette séquence a été diffusée sur les réseaux sociaux, où elle a provoqué un tollé, rapporte le magazine People.

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Une mère et sa fille grimpent sur une tortue dans un zoo

L’incident a eu lieu le 21 août dernier dans un espace dédié aux interactions avec les animaux. Sur les images, on aperçoit une femme en train de monter sur la carapace d’une tortue terrestre tout en tenant sa fille dans ses bras.

Selon le média américain, la touriste s’accroupit sur le reptile, malgré les panneaux visibles sur place, qui interdisent aux visiteurs de s’asseoir ou de marcher sur les animaux.

Crédit Photo : Newsflare

Sur la vidéo, la tortue, identifiée comme une tortue sillonnée, une espèce originaire d’Afrique et mesurant environ 40 cm, semble avoir du mal à se déplacer sous le poids de la mère et de l’enfant.

Selon des témoins ayant filmé la scène, la famille aurait également donné des coups de pied à la tortue. Ce n’est pas tout. La femme aurait ensuite encouragé un petit garçon, présenté comme son fils, à grimper sur le chélonien. Mais celui-ci aurait refusé.

De son côté, la presse locale précise que d’autres enfants auraient également marché sur les tortues présentes dans l’enclos.

Un comportement qui indigne sur les réseaux sociaux

Toujours selon les témoins, aucun membre du personnel ne serait intervenu pour les arrêter.

Face à l’indignation des internautes, le parc a annoncé qu’il pourrait désormais interdire l’accès aux visiteurs qui maltraitent les animaux. L’établissement a ajouté que la tortue en question avait été examinée par un vétérinaire et qu’elle était en bonne santé.

La mère de famille, elle, ne semble donc pas avoir été sanctionnée pour avoir malmené la tortue.

Sur la toile, une personne a commenté :

« C'est de la maltraitance animale pure et simple ! Ça me brise le cœur de voir cette tortue essayer de s'échapper sans y parvenir ».

Crédit Photo : Newsflare

Une autre a écrit :

« Le fils a refusé son invitation. C'est une leçon claire donnée par un enfant à une mère sans principes ».

Une troisième a indiqué :

« Il existe manifestement d'énormes lacunes dans le système de surveillance et de patrouille du parc ».

La suite après cette vidéo

La carapace d’une tortue est fragile

Contrairement aux idées reçues, la carapace d’une tortue est plus fragile qu’elle en a l’air. Celle-ci est en effet soudée à sa colonne vertébrale et à ses côtes, selon le site spécialisé The Spruce Pets.

Cette armure naturelle contient également des nerfs et des vaisseaux sanguins. Résultat : la pression exercée lorsqu’une personne marche dessus peut provoquer de graves fractures qui ne sont pas forcément visibles de l’extérieur.

Vous l’aurez compris, un animal peut sembler indemne tout en ayant subi des blessures importantes, comme des fissures, des lésions de la colonne, voire une compression des organes internes.

Fort heureusement, la tortue du parc chinois s’en est sortie indemne.