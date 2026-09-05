Un safari frôle la catastrophe : la Jeep des touristes finit dans une rivière infestée de crocodiles

Le 30 août dernier, un safari en Tanzanie a failli virer au drame lorsque le conducteur d’une Jeep transportant des touristes a perdu le contrôle.

Célèbre à travers le monde pour ses safaris, le parc national du Serengeti, en Tanzanie, n’est pas à l’abri d’accidents. Quand des touristes s’exposent à la vie sauvage, la nature peut parfois jouer des tours lors des excursions.

Le dernier incident en date remonte au 30 août dernier, où des touristes suisses ont eu une énorme frayeur selon le Tanzania Times. Alors que le groupe, à bord d’une Jeep, se trouvait à proximité d’une rivière de crocodiles pour observer des gnous et des zèbres, le véhicule a failli finir…. dans l’eau.

Crédit photo : iStock

La Jeep flirte avec les eaux troubles de la rivière

Une vidéo publiée sur le réseau social X montre le véhicule s’approcher très dangereusement de l’eau.

La suite après cette vidéo

On y voit les passagers s’extirper à temps. Par chance, la Jeep a finalement été coincée au niveau de l’avant dans le cours d’eau sans être totalement immergée. Personne n’a été blessé, a confirmé un porte-parole du parc.

An Apparent Safari gone wrong in Tanzania.🥹🥹🥹 pic.twitter.com/BMv2472dft — The Real KING OF THE JUNGLE (@EdwardthembaSa) September 1, 2026

Plus de peur que de mal donc, d’autant plus que les conditions étaient réunies pour la présence de crocociles. En effet, on peut voir sur les images en arrière-plan que tout un groupe de gnous et de zèbres traverser la rivière, ce qui peut être synonyme de festins pour ces implacables reptiles.