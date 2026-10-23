Un ours fait une razzia de friandises dans une bibliothèque sans faire aucun dégât

En Californie, un ours a fait irruption dans une bibliothèque aux aurores afin de dévaliser les placards de la salle de pause des employés, s’octroyant même une promenade entre les allées.

L’appel du petit-déjeuner était plus fort que tout pour cet ours qui se trouvait aux abords de la bibliothèque de Mammoth Lakes, dans le comté de Mono, en Californie.

Le mercredi 14 octobre, vers 6h10 du matin, un ours noir s’est introduit dans la bibliothèque dans le but de combler une fringale.

Sur la vidéo dévoilée par la bibliothèque, on peut ainsi voir l’ours déambuler dans le bâtiment, renifler quelques livres et se diriger directement vers la salle de pause des employés avant de repartir le ventre bien rempli. L'animal s'est notamment délecté de beurre de cacahuètes, de pêches, de biscuits et surtout… un pot de miel.

La suite après cette vidéo Security Camera Captures Bear Exploring California Library https://t.co/MCW5xGqRQR — Firstpost (@firstpost) October 20, 2026

Une scène insolite pour le centenaire de… Winnie l’ourson

Témoignant auprès du média local Fox 26 News, Josef Bopp, le directeur de l’établissement, a révélé que la visite de l’ours était intervenu à un moment on ne peut plus symbolique. Il s’agit en effet de la date anniversaire marquant les 100 ans de la sortie du livre original Winnie l’ourson.

Pour rappel, l’ouvrage d’Alan Alexander Milne a été publié le 14 octobre 1926 au Royaume-Uni. Selon le directeur de la bibliothèque, la visite de cet intrus gourmand était ce qui pouvait arriver de mieux pour célébrer cet événement symbolique.