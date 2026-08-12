Il restitue à la bibliothèque des livres que son grand-père a emprunté il y a... 116 ans

« Mieux vaut tard que jamais », dit le dicton. Dans ce cas précis, un homme a rendu des livres empruntés à la bibliothèque par son grand-père il y a plus de cent ans.

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Peter O'Sullivan restituant deux livres empruntés par son grand-père il y a 116 ans

Des livres empruntés en 1910

Quand on emprunte un livre à la bibliothèque, c’est généralement pour une durée limitée. Mais il arrive toujours que les documents soient rendus avec du retard. On l’a une nouvelle fois constaté à Llanrwst.

La bibliothèque de cette commune du nord du Pays de Galles s’est vue restituer deux livres qui avaient été empruntés en 1910 ! Il y a 116 ans exactement, Walter Griffith Owen, un habitué des lieux, avait emprunté Le Roi Lear de William Shakespeare et Paradise de John Milton, indique le Daily Mail.

À l’époque, la date limite était fixée à une semaine. Cependant, Walter Griffith Owen n’avait pu honorer ce contrat car il prenait part aux deux Guerres mondiales.

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Une trace de l’histoire et du patrimoine de la commune

Peter O'Sullivan restituant deux livres à la bibliothèque empruntés il y a 116 ansCrédit photo : conwylibraries/ Instagram

Ce n’est que 116 ans plus tard que la bibliothèque de Llanrwst a donc pu retrouver ses livres. C’est le petit-fils de Walter Griffith Owen, Peter O'Sullivan, qui les a remis à l’établissement alors qu’ils avaient été précieusement conservés par la famille jusqu’à présent. La bibliothèque s’est réjouie de ce retour :

« M. O'Sullivan a eu la gentillesse de penser à rendre ces livres lorsqu'il les a retrouvés. Ils sont en excellent état et nous espérons les exposer prochainement dans le cadre de notre exposition sur le patrimoine culturel », a déclaré Medi Ashton, le responsable de la bibliothèque.

Ces livres sont d’autant plus importants qu’ils sont plus que centenaires. Publiés en 1884, ils avaient été offerts à l’établissement par Benjamin Armitage, un industriel, dans les années 1890. Désormais, ils serviront pour des ateliers avec des écoles afin d’en apprendre plus sur le patrimoine local.

Deux livres restitués à la bibliothèque empruntés il y a 116 ansCrédit photo : conwylibraries/ Instagram

Enfin, la règle d’antan stipulait que la personne qui empruntait un livre devait payer « un penny par semaine » pour tout prolongement. Peter O’Sullivan aurait ainsi dû régler 25 livres sterling, soit 30 euros, pour tout ce retard. Cela dit, la bibliothèque de Llanrwst ne lui a rien fait payer.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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