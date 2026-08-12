Il restitue à la bibliothèque des livres que son grand-père a emprunté il y a... 116 ans

« Mieux vaut tard que jamais », dit le dicton. Dans ce cas précis, un homme a rendu des livres empruntés à la bibliothèque par son grand-père il y a plus de cent ans.

Des livres empruntés en 1910

Quand on emprunte un livre à la bibliothèque, c’est généralement pour une durée limitée. Mais il arrive toujours que les documents soient rendus avec du retard. On l’a une nouvelle fois constaté à Llanrwst.

La bibliothèque de cette commune du nord du Pays de Galles s’est vue restituer deux livres qui avaient été empruntés en 1910 ! Il y a 116 ans exactement, Walter Griffith Owen, un habitué des lieux, avait emprunté Le Roi Lear de William Shakespeare et Paradise de John Milton, indique le Daily Mail.

À l’époque, la date limite était fixée à une semaine. Cependant, Walter Griffith Owen n’avait pu honorer ce contrat car il prenait part aux deux Guerres mondiales.

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Une trace de l’histoire et du patrimoine de la commune

Crédit photo : conwylibraries/ Instagram

Ce n’est que 116 ans plus tard que la bibliothèque de Llanrwst a donc pu retrouver ses livres. C’est le petit-fils de Walter Griffith Owen, Peter O'Sullivan, qui les a remis à l’établissement alors qu’ils avaient été précieusement conservés par la famille jusqu’à présent. La bibliothèque s’est réjouie de ce retour :

« M. O'Sullivan a eu la gentillesse de penser à rendre ces livres lorsqu'il les a retrouvés. Ils sont en excellent état et nous espérons les exposer prochainement dans le cadre de notre exposition sur le patrimoine culturel », a déclaré Medi Ashton, le responsable de la bibliothèque.

Ces livres sont d’autant plus importants qu’ils sont plus que centenaires. Publiés en 1884, ils avaient été offerts à l’établissement par Benjamin Armitage, un industriel, dans les années 1890. Désormais, ils serviront pour des ateliers avec des écoles afin d’en apprendre plus sur le patrimoine local.

Crédit photo : conwylibraries/ Instagram

Enfin, la règle d’antan stipulait que la personne qui empruntait un livre devait payer « un penny par semaine » pour tout prolongement. Peter O’Sullivan aurait ainsi dû régler 25 livres sterling, soit 30 euros, pour tout ce retard. Cela dit, la bibliothèque de Llanrwst ne lui a rien fait payer.